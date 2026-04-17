Henrique Silva, diretor de Turismo do TC&VBSetur RJ
Representaram o Convention a presidente Helem Azevedo, a segunda vice-presidente Jannaina Costa e o diretor de turismo Henrique Silva, que atuaram diretamente na articulação com o trade turístico, fortalecendo parcerias e abrindo novas oportunidades de mercado para o município.
Dentro desse novo momento, um dos grandes destaques foi a valorização do turismo rural e das rotas turísticas de Teresópolis, apresentadas como pilares para consolidar o destino como uma experiência completa. Entre elas, a rota cervejeira e a nova rota queijeira.
Outra aposta estratégica é o crescimento do enoturismo, impulsionado pela presença da Vinícola Maturano na feira, por meio dos sócios Marcelo, Fernanda e Manuela Maturano. A iniciativa amplia o portfólio com experiências sensoriais, como visitas aos vinhedos, degustações harmonizadas e vivências no campo, alinhadas às tendências globais do setor e ao perfil de um turista que busca mais do que paisagens: quer vivenciar o destino.
A apresentação desses produtos na WTM reforça o processo de qualificação do destino, mostrando um município preparado para receber diferentes perfis de turistas e oferecer experiências diversificadas. Mais do que promover pontos turísticos isolados, Teresópolis está se posicionando como um destino estruturado, com produtos organizados e potencial competitivo no mercado nacional e internacional.
Com esse movimento, a cidade amplia sua visibilidade, fortalece sua marca e se consolida, cada vez mais, como um destino que convida o visitante a ficar mais — e a voltar.
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