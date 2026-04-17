Henrique Silva, diretor de Turismo do TC&VB - Setur RJ

Henrique Silva, diretor de Turismo do TC&VBSetur RJ

Publicado 17/04/2026 10:38

A participação do Teresópolis Convention & Visitors Bureau na WTM Latin America 2026, maior feira de turismo da América Latina, reforçou o novo posicionamento do destino no cenário turístico, com foco na ampliação da permanência do visitante e na diversificação de experiências. De 14 a 16 de abril, Teresópolis esteve presente no estande da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), sendo promovida para o Brasil e o mundo por meio de conexões estratégicas com operadores e agentes nacionais e internacionais.



Representaram o Convention a presidente Helem Azevedo, a segunda vice-presidente Jannaina Costa e o diretor de turismo Henrique Silva, que atuaram diretamente na articulação com o trade turístico, fortalecendo parcerias e abrindo novas oportunidades de mercado para o município.



Dentro desse novo momento, um dos grandes destaques foi a valorização do turismo rural e das rotas turísticas de Teresópolis, apresentadas como pilares para consolidar o destino como uma experiência completa. Entre elas, a rota cervejeira e a nova rota queijeira.



Outra aposta estratégica é o crescimento do enoturismo, impulsionado pela presença da Vinícola Maturano na feira, por meio dos sócios Marcelo, Fernanda e Manuela Maturano. A iniciativa amplia o portfólio com experiências sensoriais, como visitas aos vinhedos, degustações harmonizadas e vivências no campo, alinhadas às tendências globais do setor e ao perfil de um turista que busca mais do que paisagens: quer vivenciar o destino.

Jannaina Costa, Helem Azevedo e Henrique Silva, representando do destino Teresópolis Divulgação



A apresentação desses produtos na WTM reforça o processo de qualificação do destino, mostrando um município preparado para receber diferentes perfis de turistas e oferecer experiências diversificadas. Mais do que promover pontos turísticos isolados, Teresópolis está se posicionando como um destino estruturado, com produtos organizados e potencial competitivo no mercado nacional e internacional. A apresentação desses produtos na WTM reforça o processo de qualificação do destino, mostrando um município preparado para receber diferentes perfis de turistas e oferecer experiências diversificadas. Mais do que promover pontos turísticos isolados, Teresópolis está se posicionando como um destino estruturado, com produtos organizados e potencial competitivo no mercado nacional e internacional.

“Historicamente, o carioca sobe a serra e retorna no mesmo dia. Estamos mostrando que Teresópolis está mais estruturada, diversa e preparada para receber o turista por mais tempo. Nosso objetivo é que não apenas a cidade, mas a Serra do Rio, seja reconhecida como um destino completo, e dessa forma vamos conseguir aumentar o tempo de permanência do turista na região", comenta Helem.



Com esse movimento, a cidade amplia sua visibilidade, fortalece sua marca e se consolida, cada vez mais, como um destino que convida o visitante a ficar mais — e a voltar.