Carreata do Movimento "Não aos 20 andares" contra a leiReprodução IG
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro teve papel decisivo ao recomendar a revogação da lei e, posteriormente, pedir sua suspensão na Justiça. Entre os principais pontos levantados pelo órgão estão a violação das diretrizes do Plano Diretor municipal, a aprovação sem estudos de impacto urbano e ambiental e a ausência de participação popular e de consulta a conselhos obrigatórios, entre outros.
O MPRJ também solicitou a suspensão de licenciamentos e autorizações concedidas com base na lei até decisão definitiva.
Com a revogação da Lei Complementar nº 351/2025, voltam a valer os parâmetros anteriores de construção, preservando o perfil urbano mais horizontal de Teresópolis e reduzindo a possibilidade de grandes empreendimentos verticais no Alto.
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