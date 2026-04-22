Ocorrência foi registrada na 110ª DPDisque Denúncia
Polícia Ambiental identifica corte irregular de árvores em Albuquerque
Agentes observaram ainda demarcações de loteamento e placas com telefone do possível proprietário, sem placa indicativa de licenciamento
Festival de Boteco movimenta Teresópolis até 10 de maio
Ao todo, 22 bares e restaurantes participam, oferencendo pratos até R$ 70
Teresópolis ganha visibilidade internacional na maior feira de turismo da América Latina
Enoturismo e rotas turísticas foram destaques da promoção do destino
Orquestra Feso Pro Arte apresenta obras de Beethoven e Brahms em parceria com pianista Ciro Magnani
Espetáculo acontece dia 2 de maio no Teatro Feso
Descubra RJ movimenta Teresópolis e reforça protagonismo do município no turismo fluminense
Organizado pela ABIH-RJ em parceria com o Teresópolis Convention reuniu influenciadores e operadores em imersão estratégica para promoção do destino
Teresópolis Convention participa do Encontro Regional de Turismo em Nova Friburgo
Entidade leva mantenedores ao evento, fortalece integração regional e marca presença em painel sobre rotas turísticas da Serra
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