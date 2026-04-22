Ocorrência foi registrada na 110ª DPDisque Denúncia

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Nesta terça-feira (21), policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, de posse de informações recebidas pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – estiveram no município de Teresópolis onde se depararam com o corte de diversas árvores próximas ao córrego de um rio.
A equipe da 5ª UPAm, durante diligências em um condomínio localizado no bairro Albuquerque, ainda identificou demarcações de loteamento e placas com telefone do possível proprietário, porém, não havia nenhuma placa indicativa de licenciamento. Diante dos fatos, os agentes se deslocaram à 110ª DP, onde a ocorrência foi registrada.
Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).
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