Ocorrência foi registrada na 110ª DP - Disque Denúncia

Ocorrência foi registrada na 110ª DPDisque Denúncia

Publicado 22/04/2026 15:14

Nesta terça-feira (21), policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, de posse de informações recebidas pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – estiveram no município de Teresópolis onde se depararam com o corte de diversas árvores próximas ao córrego de um rio.

A equipe da 5ª UPAm, durante diligências em um condomínio localizado no bairro Albuquerque, ainda identificou demarcações de loteamento e placas com telefone do possível proprietário, porém, não havia nenhuma placa indicativa de licenciamento. Diante dos fatos, os agentes se deslocaram à 110ª DP, onde a ocorrência foi registrada.