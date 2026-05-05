No elenco estão Fifo Benicasa, Ricardo Soares e Hayla Barcellos,que dá vida a Frau Kürten, personagem central da tramaDivulgação
Espetáculo: Normal
Data: 16 de maio
Local: Sesc Teresópolis
Classificação: 16 anos
Duração: 70 minutos
Gênero: Drama / Suspense
Acessibilidade: sessão com acessibilidade
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