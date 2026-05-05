No elenco estão Fifo Benicasa, Ricardo Soares e Hayla Barcellos,que dá vida a Frau Kürten, personagem central da trama - Divulgação

No elenco estão Fifo Benicasa, Ricardo Soares e Hayla Barcellos,que dá vida a Frau Kürten, personagem central da tramaDivulgação

Publicado 05/05/2026 10:57

Uma trama intensa baseada em fatos reais será apresentada em Teresópolis no próximo dia 16 de maio, no Sesc Teresópolis, dentro da programação do Sesc Pulsar RJ 2026. A montagem aposta em uma narrativa de suspense psicológico para discutir temas como comportamento humano, violência e os limites da normalidade.

O texto é do dramaturgo escocês Anthony Neilson, conhecido por obras que exploram a complexidade das relações humanas em situações extremas.

No elenco estão Fifo Benicasa, conhecido por trabalhos em novelas e séries da Record e também por sua participação na novela “Vale Tudo”, da Globo, onde interpretou o investigador Alcides, responsável pela investigação da morte de Odete Roitman; Ricardo Soares, que interpretou o antagonista Octávio no filme “Jorge da Capadócia”; e Hayla Barcellos, que dá vida a Frau Kürten, personagem central da trama.

Baseada em acontecimentos ocorridos na Alemanha de 1929, a história acompanha as investigações do advogado Justus Wehner sobre a vida do serial killer Peter Kürten. A partir dos encontros com o criminoso e sua esposa, a narrativa constrói uma análise sobre a natureza humana, explorando questões ligadas à moralidade, à violência e ao papel do silêncio nas relações.

Com tradução de Alexandre Amorim e direção de Luiz Furlanetto, a montagem aposta em uma estética inspirada no cinema noir, com atmosfera densa e construção gradual de tensão em cena.

“Interpretar Frau Kürten é encarar o desconforto de uma pergunta atual: quantas vezes ainda nos ensinam a ficar no silêncio entre o amor e a violência?”, afirma a atriz Hayla Barcellos.

A apresentação em Teresópolis integra a circulação do espetáculo pelo Sesc RJ, levando a diferentes regiões do estado uma proposta teatral que alia entretenimento e reflexão.

Serviço

Espetáculo: Normal

Data: 16 de maio

Local: Sesc Teresópolis

Classificação: 16 anos

Duração: 70 minutos

Gênero: Drama / Suspense

Acessibilidade: sessão com acessibilidade