No elenco estão Fifo Benicasa, Ricardo Soares e Hayla Barcellos,que dá vida a Frau Kürten, personagem central da tramaDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Uma trama intensa baseada em fatos reais será apresentada em Teresópolis no próximo dia 16 de maio, no Sesc Teresópolis, dentro da programação do Sesc Pulsar RJ 2026. A montagem aposta em uma narrativa de suspense psicológico para discutir temas como comportamento humano, violência e os limites da normalidade.
O texto é do dramaturgo escocês Anthony Neilson, conhecido por obras que exploram a complexidade das relações humanas em situações extremas.
No elenco estão Fifo Benicasa, conhecido por trabalhos em novelas e séries da Record e também por sua participação na novela “Vale Tudo”, da Globo, onde interpretou o investigador Alcides, responsável pela investigação da morte de Odete Roitman; Ricardo Soares, que interpretou o antagonista Octávio no filme “Jorge da Capadócia”; e Hayla Barcellos, que dá vida a Frau Kürten, personagem central da trama.
Baseada em acontecimentos ocorridos na Alemanha de 1929, a história acompanha as investigações do advogado Justus Wehner sobre a vida do serial killer Peter Kürten. A partir dos encontros com o criminoso e sua esposa, a narrativa constrói uma análise sobre a natureza humana, explorando questões ligadas à moralidade, à violência e ao papel do silêncio nas relações.
Com tradução de Alexandre Amorim e direção de Luiz Furlanetto, a montagem aposta em uma estética inspirada no cinema noir, com atmosfera densa e construção gradual de tensão em cena.
“Interpretar Frau Kürten é encarar o desconforto de uma pergunta atual: quantas vezes ainda nos ensinam a ficar no silêncio entre o amor e a violência?”, afirma a atriz Hayla Barcellos.
A apresentação em Teresópolis integra a circulação do espetáculo pelo Sesc RJ, levando a diferentes regiões do estado uma proposta teatral que alia entretenimento e reflexão.
Serviço
Espetáculo: Normal
Data: 16 de maio
Local: Sesc Teresópolis
Classificação: 16 anos
Duração: 70 minutos
Gênero: Drama / Suspense
Acessibilidade: sessão com acessibilidade 
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.