Igor Edelstein (ao centro), o vice--presidente do Sincomércio Rodney Turl (à esquerda) e o vereador Sandrinho (à direita) - Jannaina Costa

Igor Edelstein (ao centro), o vice--presidente do Sincomércio Rodney Turl (à esquerda) e o vereador Sandrinho (à direita)Jannaina Costa

Publicado 29/04/2026 17:27

A Câmara Municipal de Teresópolis concedeu Voto de Congratulações ao presidente do Sincomércio, Igor Edelstein de Oliveira, nesta terça-feira (28), em sessão solene no Teatro Municipal, por iniciativa do vereador Sandrinho, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição ao desenvolvimento do município.

Natural de Teresópolis, Igor é empresário com forte atuação no comércio local, à frente de negócios tradicionais como as sapatarias Vogue e Peralta Calçados, além de franqueado da marca Havaianas, com lojas na cidade e também em Nova Friburgo. Sua atuação empresarial se estende ainda a outros segmentos, consolidando uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e geração de oportunidades.

Além da atuação no setor privado, Igor se destaca pela representatividade institucional. Atualmente, preside o Sincomércio Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Guapimirim, e ocupa funções relevantes em entidades como a Fecomércio RJ, Sesc RJ, Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, além de integrar conselhos e instituições voltadas ao desenvolvimento econômico e social.

A homenagem reconhece sua atuação como liderança do setor, comprometido com o fortalecimento do comércio, o diálogo e o desenvolvimento da cidade, e destaca não apenas sua atuação como empresário, mas também seu compromisso com a defesa da classe empresarial e com iniciativas sociais.

“Recebo esse reconhecimento com muita gratidão. Ele representa cada empresário que, diariamente, movimenta a economia e acredita no potencial de Teresópolis. Seguimos firmes, trabalhando pelo crescimento do nosso comércio”, destacou Igor.

Prestigiaram a entrega da homenagem o vice-presidente do Sincomércio, Rodney Turl e a delegada da Fecomércio RJ, Ana Medeiros.