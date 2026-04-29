Igor Edelstein (ao centro), o vice--presidente do Sincomércio Rodney Turl (à esquerda) e o vereador Sandrinho (à direita)Jannaina Costa
Presidente do Sincomércio Teresópolis recebe Voto de Congratulações da Câmara Municipal
Homenagem reconhece atuação de Igor Edelstein como empresário, seu compromisso com a defesa da classe empresarial e com iniciativas sociais
Ministério da Saúde inaugura um novo acelerador linear para o tratamento de câncer em Teresópolis
Equipamento foi entregue pelo Governo Federal para atendimento pelo SUS, com investimento de R$ 14,4 milhões
Lei dos prédios dos 20 andares é revogada em Teresópolis
Revogação restabelece limite de altura e encerra proposta de verticalização no bairro do Alto
CBF sedia evento voltado para formação de novos talentos
Evento foi realizado na Granja Comary, em conjunto com FIFA, Departamento de Seleções Masculinas e CBF Academy
MPRJ recomenda que empresa dos prédios de 20 andares respeite o Plano Diretor de Teresópolis
Construtora já recebeu a recomendação e afirmou que não solicitará licenciamentos até que sejam encerrados todos os processos judiciais sobre o tema ou revisado o plano diretor
Polícia Ambiental identifica corte irregular de árvores em Albuquerque
Agentes observaram ainda demarcações de loteamento e placas com telefone do possível proprietário, sem placa indicativa de licenciamento
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