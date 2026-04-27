CBF sediou o TDS Fifa Development Scheme, evento voltado para a formação de novos talentos, na Granja Comary - Rafael Ribeiro/CBF

CBF sediou o TDS Fifa Development Scheme, evento voltado para a formação de novos talentos, na Granja ComaryRafael Ribeiro/CBF

Publicado 27/04/2026 00:00

A Granja Comary é palco do TDS Fifa Development Scheme, um workshop de treinadores de elite de formação, ação conjunta do Departamento de Seleções Masculinas da CBF e da CBF Academy com a Fifa.



O evento, que começou nesta segunda-feira (27) e vai até quarta-feira (29), visa promover a integração entre todas as categorias masculinas do Brasil, profissional e de base, com palestras, seminários e debates entre treinadores, preparadores físicos, analistas e membros das comissões técnicas das seleções brasileiras sub-15, sub-16, sub-17, sub-20 e principal. Além dos profissionais das seleções, representantes de clubes e especialistas na formação de jovens atletas também participam.

A iniciativa inédita busca o aprimoramento e o alinhamento conceitual através da troca de conhecimento entre profissionais da CBF e dos clubes formadores, com a chancela da FIFA. O TDS é um braço da entidade máxima do futebol para organizar, qualificar e acelerar a formação de talentos no futebol mundial.



O evento conta com a liderança de Diogo Matos, especialista de alto rendimento da Fifa, Fernando Brassard e Miguel Alonso, especialistas técnicos da Fifa. Os três profissionais atuam no Programa de Desenvolvimento de Talentos da FIFA, com participação na formação de treinadores e programas de certificação em alto rendimento em nível internacional.



O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, abriu as atividades. Desde que assumiu o comando da Amarelinha, o treinador mantém contato direto com os comandantes das seleções de base e participa frequentemente de reuniões e conversas com todas as categorias. Ele falou sobre a preparação de um atleta, levando em consideração que ele é um ser humano antes de ser um jogador profissional e destacou os três pilares da formação: tático, físico e mental. “Por trás de um grande profissional, há uma grande figura humana.”



Rodrigo Caetano, Coordenador Geral de Seleções Masculinas, deu as boas vindas aos participantes e destacou a presença de Carlo Ancelotti, que também participou da abertura do Grupo de Trabalho das Categorias de Base, horas antes, na sede da CBF. "É importante termos a presença do treinador da nossa seleção principal, ele fez questão de participar desse evento, que faz parte da construção de um legado, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do futebol brasileiro. Sobre o workshop, é mais um exemplo do compromisso da gestão do presidente Samir Xaud com o futebol brasileiro, notadamente o investimento na formação de jovens talentos, e também da busca pela excelência em todas as etapas de formação"



O Coordenador de Seleções de Base, Branco, ressaltou a importância da integração entre a seleção de base e a seleção principal: "Foi um encontro raro e extremamente relevante, que deve ser cultivado com frequência para o melhor desenvolvimento do futebol brasileiro."

Para Cícero Souza, Gerente de Seleções da CBF e coordenador do evento, o workshop tem um caráter histórico. "Talvez tenha sido a primeira vez na história esse encontro, que pode ser chamado de integração — um encontro entre o futebol profissional e o futebol de base. O Brasil é muito grande e possui características específicas em todas as suas regiões, então é muito difícil definir uma diretriz institucional única de como jogar futebol em todos os cantos do país. No entanto, existem algumas premissas no trabalho de formação de jovens que podem, sim, ser direcionadas pela CBF."



A iniciativa de reunir profissionais que constroem as seleções e, a partir disso, desenhar quais são as principais características dos treinadores pode alavancar a tão almejada integração entre as diferentes categorias. "Com as trocas de informações e experiências, podemos entender as características dos treinos, do modelo de jogo e, consequentemente, da escolha dos jogadores. O que estamos fazendo é estudar as fases de desenvolvimento. Estamos estimulando a autonomia do jogador, formando um atleta cognitivo, capaz de resolver os problemas que o jogo oferece, com e sem posse de bola. Também estamos apresentando a todos a construção de uma carta de valores para os formadores de jovens brasileiros.