CBF sediou o TDS Fifa Development Scheme, evento voltado para a formação de novos talentos, na Granja ComaryRafael Ribeiro/CBF
O evento, que começou nesta segunda-feira (27) e vai até quarta-feira (29), visa promover a integração entre todas as categorias masculinas do Brasil, profissional e de base, com palestras, seminários e debates entre treinadores, preparadores físicos, analistas e membros das comissões técnicas das seleções brasileiras sub-15, sub-16, sub-17, sub-20 e principal. Além dos profissionais das seleções, representantes de clubes e especialistas na formação de jovens atletas também participam.
O evento conta com a liderança de Diogo Matos, especialista de alto rendimento da Fifa, Fernando Brassard e Miguel Alonso, especialistas técnicos da Fifa. Os três profissionais atuam no Programa de Desenvolvimento de Talentos da FIFA, com participação na formação de treinadores e programas de certificação em alto rendimento em nível internacional.
Rodrigo Caetano, Coordenador Geral de Seleções Masculinas, deu as boas vindas aos participantes e destacou a presença de Carlo Ancelotti, que também participou da abertura do Grupo de Trabalho das Categorias de Base, horas antes, na sede da CBF. "É importante termos a presença do treinador da nossa seleção principal, ele fez questão de participar desse evento, que faz parte da construção de um legado, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do futebol brasileiro. Sobre o workshop, é mais um exemplo do compromisso da gestão do presidente Samir Xaud com o futebol brasileiro, notadamente o investimento na formação de jovens talentos, e também da busca pela excelência em todas as etapas de formação"
O Coordenador de Seleções de Base, Branco, ressaltou a importância da integração entre a seleção de base e a seleção principal: "Foi um encontro raro e extremamente relevante, que deve ser cultivado com frequência para o melhor desenvolvimento do futebol brasileiro."
A iniciativa de reunir profissionais que constroem as seleções e, a partir disso, desenhar quais são as principais características dos treinadores pode alavancar a tão almejada integração entre as diferentes categorias. "Com as trocas de informações e experiências, podemos entender as características dos treinos, do modelo de jogo e, consequentemente, da escolha dos jogadores. O que estamos fazendo é estudar as fases de desenvolvimento. Estamos estimulando a autonomia do jogador, formando um atleta cognitivo, capaz de resolver os problemas que o jogo oferece, com e sem posse de bola. Também estamos apresentando a todos a construção de uma carta de valores para os formadores de jovens brasileiros.
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CBF sedia evento voltado para formação de novos talentos
Evento foi realizado na Granja Comary, em conjunto com FIFA, Departamento de Seleções Masculinas e CBF Academy
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