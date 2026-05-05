O projeto local transforma espaços públicos em centros culturais sobre rodasDivulgação
A programação começa no dia 09 de maio na Praça de Santa Teresa (Centro), com uma roda de conversa às 14h. No dia 13, a Kombiteca estaciona na Praça de Mottas (3º distrito), com atividades a partir das 9h e apresentações em dois horários: 9h30 e 13h30. Encerrando o circuito do mês, no dia 15 de maio, o bairro Fischer recebe a unidade móvel ao lado da escola Heleno de Barros Nunes, a partir das 14h.
“A Kombiteca nasceu do desejo de ver a literatura circulando por toda Teresópolis, chegando aonde o livro muitas vezes não chega. Estar nas praças e bairros, com acessibilidade e autores locais, é a realização dessa ponte que queremos construir entre as pessoas e as histórias", conta Cláudia Coelho de Meneses, coordenadora geral do projeto.
Com uma proposta sensível e transformadora, a Kombiteca Samburá de Histórias reafirma seu papel como agente cultural ativo, levando histórias, conhecimento e experiências artísticas a diferentes públicos, de forma gratuita e acessível.
Transformação sobre rodas
Criada em 2023 e certificada pelo Sistema Estadual de Bibliotecas do Rio de Janeiro (SEB/RJ), a Kombiteca Samburá de Histórias é reconhecida por transformar espaços públicos em ambientes de convivência, aprendizado e encantamento, por meio do contato direto com os livros e com a literatura, especialmente em regiões com menor oferta de equipamentos culturais. O projeto reúne um acervo que atende a todas as idades, com foco em diversidade, cidadania e formação de leitores.
A iniciativa é contemplada pelo edital “Literatura do Rio ao RJ”, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC RJ), e conta com o apoio da Editora Alecrim, reforçando a rede de apoio à literatura independente e à formação de novos leitores no estado.
Programação em Teresópolis:
Evento: Kombiteca Samburá de Histórias
09 de maio (Quinta-feira): Praça de Santa Teresa.
Horário: 14h. Destaque: Kombiteca com roda de conversa.
13 de maio (Segunda-feira): Praça de Mottas (3º distrito).
Horários: atividades às 9h; apresentações às 9h30 e 13h30.
15 de maio (Quarta-feira): Bairro Fischer (ao lado da escola Heleno de Barros Nunes).
Horário: a partir das 14h.
Entrada gratuita
Classificação: Livre
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