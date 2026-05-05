O projeto local transforma espaços públicos em centros culturais sobre rodas - Divulgação

O projeto local transforma espaços públicos em centros culturais sobre rodasDivulgação

Publicado 05/05/2026 10:03

Com a missão de democratizar a leitura em Teresópolis, a Kombiteca Samburá de Histórias anuncia novas paradas de sua biblioteca itinerante para o mês de maio. O projeto local, que transforma espaços públicos em centros culturais sobre rodas leva para diversos bairros da cidade uma programação diversa e inclusiva, com contação de histórias, oficinas artísticas, rodas de conversa e presença de autores, além de contar com intérprete de Libras, ampliando o acesso às atividades e reforçando seu compromisso com a inclusão.



A programação começa no dia 09 de maio na Praça de Santa Teresa (Centro), com uma roda de conversa às 14h. No dia 13, a Kombiteca estaciona na Praça de Mottas (3º distrito), com atividades a partir das 9h e apresentações em dois horários: 9h30 e 13h30. Encerrando o circuito do mês, no dia 15 de maio, o bairro Fischer recebe a unidade móvel ao lado da escola Heleno de Barros Nunes, a partir das 14h.



“A Kombiteca nasceu do desejo de ver a literatura circulando por toda Teresópolis, chegando aonde o livro muitas vezes não chega. Estar nas praças e bairros, com acessibilidade e autores locais, é a realização dessa ponte que queremos construir entre as pessoas e as histórias", conta Cláudia Coelho de Meneses, coordenadora geral do projeto.



Com uma proposta sensível e transformadora, a Kombiteca Samburá de Histórias reafirma seu papel como agente cultural ativo, levando histórias, conhecimento e experiências artísticas a diferentes públicos, de forma gratuita e acessível.

O projeto reúne um acervo que atende a todas as idades, com foco em diversidade, cidadania e formação de leitores Divulgação





Transformação sobre rodas



Criada em 2023 e certificada pelo Sistema Estadual de Bibliotecas do Rio de Janeiro (SEB/RJ), a Kombiteca Samburá de Histórias é reconhecida por transformar espaços públicos em ambientes de convivência, aprendizado e encantamento, por meio do contato direto com os livros e com a literatura, especialmente em regiões com menor oferta de equipamentos culturais. O projeto reúne um acervo que atende a todas as idades, com foco em diversidade, cidadania e formação de leitores.



A iniciativa é contemplada pelo edital “Literatura do Rio ao RJ”, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC RJ), e conta com o apoio da Editora Alecrim, reforçando a rede de apoio à literatura independente e à formação de novos leitores no estado.





Programação em Teresópolis:



Evento: Kombiteca Samburá de Histórias



09 de maio (Quinta-feira): Praça de Santa Teresa.



Horário: 14h. Destaque: Kombiteca com roda de conversa.





13 de maio (Segunda-feira): Praça de Mottas (3º distrito).



Horários: atividades às 9h; apresentações às 9h30 e 13h30.





15 de maio (Quarta-feira): Bairro Fischer (ao lado da escola Heleno de Barros Nunes).



Horário: a partir das 14h.



Entrada gratuita



Classificação: Livre Criada em 2023 e certificada pelo Sistema Estadual de Bibliotecas do Rio de Janeiro (SEB/RJ), a Kombiteca Samburá de Histórias é reconhecida por transformar espaços públicos em ambientes de convivência, aprendizado e encantamento, por meio do contato direto com os livros e com a literatura, especialmente em regiões com menor oferta de equipamentos culturais. O projeto reúne um acervo que atende a todas as idades, com foco em diversidade, cidadania e formação de leitores.A iniciativa é contemplada pelo edital “Literatura do Rio ao RJ”, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC RJ), e conta com o apoio da Editora Alecrim, reforçando a rede de apoio à literatura independente e à formação de novos leitores no estado.Evento: Kombiteca Samburá de Histórias09 de maio (Quinta-feira): Praça de Santa Teresa.Horário: 14h. Destaque: Kombiteca com roda de conversa.13 de maio (Segunda-feira): Praça de Mottas (3º distrito).Horários: atividades às 9h; apresentações às 9h30 e 13h30.15 de maio (Quarta-feira): Bairro Fischer (ao lado da escola Heleno de Barros Nunes).Horário: a partir das 14h.Entrada gratuitaClassificação: Livre