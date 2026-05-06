Voluntários participaram de grandes operações humanitárias e ambientais em diferentes regiões do paísDivulgação
A filosofia da instituição é guiada pelo fundador, Cleiton Pimentel, que resume essa missão ao afirmar: “Um Expedicionista não é treinado apenas para superar a natureza, mas para compreendê-la, respeitá-la e protegê-la. Nossa missão sempre foi formar guardiões da vida.”
Ao longo das décadas, o Padrão Águias ampliou sua atuação com projetos educacionais, ações comunitárias, expedições pedagógicas e apoio à formação técnica e acadêmica. A instituição se consolidou como referência em educação ambiental, inicialmente na Serra Fluminense e, posteriormente, em todo o país.
A formação oferecida vai além da teoria. Os participantes desenvolvem habilidades como sobrevivência em áreas remotas, primeiros socorros, liderança, trabalho em equipe e preparo físico e mental. Mais do que capacitação técnica, o objetivo é formar cidadãos com valores sólidos, responsabilidade e compromisso com a vida.
Além da formação, o Padrão Águias também se destaca pela atuação direta em desastres socioambientais, como enchentes, deslizamentos, queimadas e operações de resgate. A atuação voluntária e a capacidade de resposta em situações extremas renderam reconhecimento de instituições e comunidades atendidas ao longo dos anos.
A experiência adquirida nessas ações foi fundamental para consolidar a capacidade operacional da instituição, que ganhou projeção nacional ao participar de grandes tragédias. Entre os principais exemplos estão a atuação na tragédia da Região Serrana de 2011, que afetou diretamente Teresópolis, além de operações nos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho.
Mais recentemente, equipes formadas por expedicionistas de Teresópolis foram mobilizadas para atuar em outras regiões do país, como na crise provocada por enchentes em Minas Gerais, onde contribuíram com organização logística de donativos, apoio a famílias atingidas e estruturação de operações humanitárias.
Padrão Águias completa 41 anos com legado de educação, disciplina e proteção à vida
Instituição se consolidou como referência em educação ambiental, inicialmente na Serra Fluminense e, posteriormente, em todo o país
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