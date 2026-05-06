Problema original de captação de água que originou a cratera foi definitivamente solucionadoDivulgação
Obras na BR-495 avançam e circulação de veículos pesados é retomada
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Peça inspirada em serial killer alemão chega a Teresópolis com suspense psicológico
"Normal" é de autoria do do dramaturgo escocês Anthony Neilson, conhecido por obras que exploram a complexidade das relações humanas em situações extremas
Biblioteca itinerante leva oficinas e contação de histórias a Teresópolis
Durante o mês de maio, a Kombiteca Samburá de Histórias democratiza o acesso à leitura em áreas urbanas e rurais
Presidente do Sincomércio Teresópolis recebe Voto de Congratulações da Câmara Municipal
Homenagem reconhece atuação de Igor Edelstein como empresário, seu compromisso com a defesa da classe empresarial e com iniciativas sociais
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Equipamento foi entregue pelo Governo Federal para atendimento pelo SUS, com investimento de R$ 14,4 milhões
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