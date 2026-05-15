Casa de Cultura Adolpho Bloch em Teresópolis - Divulgação

Casa de Cultura Adolpho Bloch em TeresópolisDivulgação

Publicado 15/05/2026 09:36

Na próxima quarta-feira (20), a Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Teresópolis, recebe a aula-show “Brasilidades: uma viagem pelos sons e ritmos do Brasil”, atividade educativa que vai apresentar às crianças a diversidade musical brasileira por meio de apresentações práticas e interação com instrumentos típicos de diferentes regiões do país. A ação integra a programação social do Festival Brasilidades, que será realizado em 5 de junho no Hotel Le Canton, em Vargem Grande.



Voltada para estudantes da rede municipal de ensino encaminhados pela Secretaria de Educação, a atividade acontecerá das 8h30 às 12h e busca estimular o interesse das crianças pela música brasileira e seus diferentes ritmos. A aula contará com a participação do maestro e violonista Leonardo Pinto, do multi-instrumentista Leandro Lopes, além dos percussionistas Fábio Bombril e Arnaldo Almeida, em participação especial. Além das apresentações musicais, os alunos poderão experimentar instrumentos e participar das atividades junto aos músicos convidados.



Segundo Arnaldo Almeida, subsecretário municipal de Cultura, a iniciativa amplia o acesso dos estudantes à cultura brasileira. “É uma oportunidade importante para aproximar as crianças da riqueza musical do nosso país, mostrando os ritmos e tradições de diferentes regiões de forma leve e interativa”, destacou.



Festival acontece em junho no Le Canton



O Festival Brasilidades será realizado no dia 5 de junho, no Parc Magique, espaço localizado dentro do Le Canton. A programação reunirá atrações de samba, sertanejo e forró, com shows de Leandro Sapucahy, Seu Quixote e Hugo Rocha.



O evento terá estrutura acessível, incluindo espaço reservado para cadeirantes, área com menor estímulo sensorial para pessoas autistas e tradução em Libras durante a programação.



A realização é do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O festival tem patrocínio do Le Canton, produção da TSSB Produções e SixFour Eventos, além do apoio da Prefeitura Municipal de Teresópolis.

Gratuito, o festival já é um sucesso e todos os ingressos disponíveis já foram retirados na plataforma Sympla.