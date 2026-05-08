Coronel Martins, novo comandante do 7º CPA da Região Serrana7CPA
"Com a permissão de Deus e por convocação para uma Nova Missão pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado e Comandante Geral da Policia Militar, encerro meu ciclo à frente do 7º CPA - Região Serrana. Foram dois Anos de muitas alegrias, realizações e construção de amizades sólidas e verdadeiras. A Região Mais Segura do Estado é a que também acolhe da maneira mais especial", comentou o Coronel Peixoto.
Durante o evento, foram destacados os avanços conquistados sob o comando do Coronel Peixoto, reconhecido pelo profissionalismo, responsabilidade e dedicação à missão de fortalecer a segurança pública na região. O momento também simbolizou a continuidade do trabalho institucional desenvolvido pela corporação no atendimento à população serrana.
Ao assumir o comando, o Coronel Martins, que atuava mo 5º CPA do Sul Fluminense, recebeu as boas-vindas das autoridades presentes e o reconhecimento por sua trajetória na Polícia Militar. A expectativa é de continuidade das ações de integração, prevenção e combate à criminalidade nos municípios atendidos pelo 7º CPA.
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"Normal" é de autoria do do dramaturgo escocês Anthony Neilson, conhecido por obras que exploram a complexidade das relações humanas em situações extremas
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