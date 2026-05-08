Coronel Martins, novo comandante do 7º CPA da Região Serrana - 7CPA

Coronel Martins, novo comandante do 7º CPA da Região Serrana7CPA

Publicado 08/05/2026 11:59

O 7º Comando de Policiamento de Área (CPA) da Polícia Militar do RJ realizou, nesta quarta-feira (7), a cerimônia de passagem de comando da unidade, que é responsável pelo policiamento da Região Serrana do Rio de Janeiro. O Coronel Rubens Peixoto transmitiu oficialmente o comando ao Coronel Martins, encerrando um ciclo de dois anos à frente do batalhão e dando início a uma nova etapa no comando da Polícia Ambiental do Rio de Janeiro.



"Com a permissão de Deus e por convocação para uma Nova Missão pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado e Comandante Geral da Policia Militar, encerro meu ciclo à frente do 7º CPA - Região Serrana. Foram dois Anos de muitas alegrias, realizações e construção de amizades sólidas e verdadeiras. A Região Mais Segura do Estado é a que também acolhe da maneira mais especial", comentou o Coronel Peixoto.



O 7º CPA é considerado um dos comandos estratégicos da PMERJ, coordenando batalhões que atuam em cidades como Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo e Três Rios, abrangendo áreas de grande relevância turística, econômica e logística para o estado.



Durante o evento, foram destacados os avanços conquistados sob o comando do Coronel Peixoto, reconhecido pelo profissionalismo, responsabilidade e dedicação à missão de fortalecer a segurança pública na região. O momento também simbolizou a continuidade do trabalho institucional desenvolvido pela corporação no atendimento à população serrana.



Ao assumir o comando, o Coronel Martins, que atuava mo 5º CPA do Sul Fluminense, recebeu as boas-vindas das autoridades presentes e o reconhecimento por sua trajetória na Polícia Militar. A expectativa é de continuidade das ações de integração, prevenção e combate à criminalidade nos municípios atendidos pelo 7º CPA.

HOMENAGEM DO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA DE TERESÓPOLIS

Durante a solenidade, o Conselho Comunitário de Segurança prestou homenagem ao Coronel Rubens Peixoto. A homenagem foi conduzida pelo presidente da entidade, Jorge Ferraz, acompanhado da secretária Dra. Elizabeth Barboza, além de Hélio Neves e Luciene Carreiro.





Conselho Comunitário de Segurança de Teresópolis presta homenagem ao Coronel Peixoto Divulgação



"Recebemos essa notícia com tristeza, pois o Coronel Peixoto foi um excelente Comandante à frente do 7°CPA. Desejamos sucesso e felicidades no seu novo desafio e muito obrigado pelo carinho e profissionalismo que nos presenteou", comentou Hélio Neves.