O Dia Mundial do Brincar é celebrado internacionalmente para conscientizar sobre a importância do brincar no desenvolvimento emocional, social, físico e cognitivo das criançasDivulgação SESC RJ
Sesc Teresópolis celebra Dia Mundial do Brincar com programação diversificada
Gratuito, evento acontece na unidade Sesc da Várzea, sexta-feira (22), a partir das 9h
Casa de Cultura de Teresópolis recebe aula show do Festival ‘Brasilidades’
Ação integra a programação social do festival musical que será realizado em 5 de junho no Le Canton
Professora Amanda vai à Justiça e CCJ após embate verbal na Câmara de Teresópolis
Vereadora relata episódios recorrentes de descredibilização que estariam relacionados ao incômodo causado por sua atuação fiscalizatória
7º CPA na Região Serrana tem troca de comando
Coronel Peixoto deixa cargo para liderar a Polícia Ambiental; Coronel Martins assume o posto
Após atuação do MP, Prefeitura se compromete com reforma administrativa
Acordo com o órgão veio depois de denúncias de nepotismo, contratações irregulares e falhas administrativas
Padrão Águias completa 41 anos com legado de educação, disciplina e proteção à vida
Instituição se consolidou como referência em educação ambiental, inicialmente na Serra Fluminense e, posteriormente, em todo o país
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