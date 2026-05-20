O Dia Mundial do Brincar é celebrado internacionalmente para conscientizar sobre a importância do brincar no desenvolvimento emocional, social, físico e cognitivo das crianças - Divulgação SESC RJ

O Dia Mundial do Brincar é celebrado internacionalmente para conscientizar sobre a importância do brincar no desenvolvimento emocional, social, físico e cognitivo das criançasDivulgação SESC RJ

Publicado 20/05/2026 00:00

O Sesc Teresópolis prepara uma programação especial para celebrar o Dia Mundial do Brincar, na próxima sexta-feira (22), com atividades gratuitas voltadas para crianças e famílias. Das 9h às 17h, o público poderá participar de oficinas, jogos, experiências interativas e atividades culturais que reforçam a importância do brincar como direito fundamental e ferramenta essencial para o desenvolvimento infantil.

A proposta da ação é estimular a criatividade, a convivência, a imaginação e o aprendizado por meio de experiências lúdicas e inclusivas, ocupando diversos espaços da unidade com atrações para todas as idades.

Entre os destaques da programação estão a Cabine de Vídeo 360°, o Quintal das Brincadeiras, com jogos gigantes e atividades de integração, além de oficinas de Pixel Art e criação com canetinha 3D no LabMaker, aproximando crianças e jovens do universo da tecnologia e da cultura pop.

A programação também contará com a Arena Afrojogos, trazendo jogos e quizzes inspirados em culturas africanas e no combate ao racismo, além da Roda de Invenções, espaço dedicado à criatividade e construção coletiva. Outras atrações incluem pintura facial, oficina de marcadores lúdicos, Estação Livros Brincantes, Exposição Poesia no Binóculo, visita ao Jardim Sensorial e um divertido tobogã inflável.

Já no período da tarde, das 15h às 16h, será realizada uma atividade especial de bem-estar, promovendo relaxamento, alongamento e consciência corporal, reforçando que brincar também é uma forma de cuidado e conexão consigo mesmo.

O Dia Mundial do Brincar é celebrado internacionalmente para conscientizar sobre a importância do brincar no desenvolvimento emocional, social, físico e cognitivo das crianças. A iniciativa do Sesc Teresópolis convida famílias a vivenciarem momentos de diversão, aprendizado e afeto em um ambiente acolhedor e cheio de experiências.