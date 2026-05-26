Seleção Brasileira se apresenta nesta quarta-feira (27) em TeresópolisPrefeitura de Teresóplis
Avaliações médicas
17h – Treino
13h – Entrevista coletiva
15h30 – Treino
11h – Treino
Avaliações médicas
10h30 – Treino
Viagem para o Rio de Janeiro
Seleção Brasileira se apresenta em Teresópolis nesta quarta-feira (27)
Pórtico da cidade ganhou bandeiras e decoração temática em verde e amarelo para recepcionar os atletas
Fiscalização encontra irregularidades em bancos de Teresópolis e expõe falhas no atendimento aos consumidores
Agentes encontraram falhas no controle das filas, ausência de mecanismos adequados para garantir privacidade durante o atendimento
Feira literária leva Jongo, música e literatura à zona rural de Teresópolis
RuraLetras II transforma a Praça de Bonsucesso em polo cultural com programação gratuita e multicultural
Sesc Teresópolis celebra Dia Mundial do Brincar com programação diversificada
Gratuito, evento acontece na unidade Sesc da Várzea, sexta-feira (22), a partir das 9h
Casa de Cultura de Teresópolis recebe aula show do Festival ‘Brasilidades’
Ação integra a programação social do festival musical que será realizado em 5 de junho no Le Canton
Professora Amanda vai à Justiça e CCJ após embate verbal na Câmara de Teresópolis
Vereadora relata episódios recorrentes de descredibilização que estariam relacionados ao incômodo causado por sua atuação fiscalizatória
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