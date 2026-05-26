Seleção Brasileira se apresenta nesta quarta-feira (27) em Teresópolis - Prefeitura de Teresóplis

Seleção Brasileira se apresenta nesta quarta-feira (27) em TeresópolisPrefeitura de Teresóplis

Publicado 26/05/2026 15:31

Teresópolis já vive o clima verde e amarelo para receber a Seleção Brasileira de Futebol. Além da movimentação na Granja Comary, o município também preparou uma recepção especial para os atletas: o pórtico de entrada da cidade foi decorado com bandeiras e elementos temáticos em homenagem à chegada da equipe nacional para o período de preparação visando a Copa.

Os atletas convocados começam a chegar à Granja Comary na manhã desta quarta-feira (27), quando terão início as avaliações médicas e físicas. O volante Casemiro será o único jogador a se apresentar antecipadamente, já nesta terça-feira.

Para garantir segurança e pontualidade no deslocamento dos jogadores até Teresópolis, a Confederação Brasileira de Futebol fretou helicópteros para transportar os atletas até o centro de treinamento, evitando possíveis atrasos causados pelo trânsito no trajeto entre a capital e a Região Serrana.

A comissão técnica também contará com reforços durante os treinamentos. O goleiro Léo Nannetti, do Clube de Regatas do Flamengo, participará das atividades em Teresópolis e da etapa seguinte da preparação, nos Estados Unidos. Apesar disso, ele não poderá atuar oficialmente por não integrar a lista final enviada à FIFA.

Também foram chamados dois atletas sub-20 para completar os trabalhos: o meio-campista Felipe Souza, do Botafogo de Futebol e Regatas, e o zagueiro Bruno Ribeiro, do Club de Regatas Vasco da Gama.

A imprensa terá acesso limitado aos treinos. Nos três primeiros dias de atividades, os jornalistas poderão acompanhar entrevistas coletivas e os primeiros 15 minutos dos treinamentos. Não haverá entrevistas exclusivas com os atletas.

Para auxiliar os profissionais de comunicação, a CBF firmou parceria com o Clube Comary, que receberá uma estrutura de apoio com internet, mesas, cadeiras e pontos de energia para os jornalistas credenciados.

Programação da Seleção na Granja Comary

Quarta-feira (27)

Apresentação dos atletas

Avaliações médicas

17h – Treino

Quinta-feira (28)

Avaliações médicas

13h – Entrevista coletiva

15h30 – Treino

Sexta-feira (29)

9h – Entrevista coletiva

11h – Treino

Avaliações médicas

Sábado (30)

9h – Entrevista coletiva

10h30 – Treino

Viagem para o Rio de Janeiro

Domingo (31)

18h30 – Brasil x Panamá, no Estádio do Maracanã.