Durante a ação, os agentes constataram falhas que comprometem a segurança, a privacidade e o direito à informação dos consumidores - Divulgação Procon RJ

Durante a ação, os agentes constataram falhas que comprometem a segurança, a privacidade e o direito à informação dos consumidoresDivulgação Procon RJ

Publicado 20/05/2026 16:29

Uma fiscalização realizada, nesta quarta-feira (20), pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e pelo PROCON-RJ em agências bancárias de Teresópolis identificou irregularidades relacionadas à segurança, privacidade e qualidade do atendimento aos consumidores. A ação apontou problemas que, segundo os órgãos envolvidos, comprometem direitos básicos da população e evidenciam falhas recorrentes no funcionamento das unidades bancárias da cidade.

Entre as principais irregularidades encontradas estão falhas no controle das filas, ausência de mecanismos adequados para garantir privacidade durante o atendimento e situações consideradas incompatíveis com normas de proteção ao consumidor. A fiscalização também verificou problemas estruturais e operacionais em algumas agências.

A ação teve como objetivo avaliar o cumprimento das normas previstas para atendimento bancário, especialmente em relação ao tempo de espera, acessibilidade e proteção de dados e informações dos clientes. Casos de exposição de informações pessoais durante atendimentos e deficiência na organização dos espaços foram alguns dos pontos observados.

As instituições notificadas poderão responder administrativamente e deverão apresentar medidas corretivas para adequação às exigências legais. Dependendo da gravidade das irregularidades, também podem ser aplicadas multas e outras penalidades.

O secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta, destacou que as irregularidades representam descumprimento das normas de proteção e atendimento ao consumidor, especialmente em serviços essenciais e de grande circulação.

"As instituições financeiras têm o dever de garantir um atendimento seguro, transparente e adequado aos consumidores. Questões relacionadas à privacidade, segurança e acesso à informação não podem ser tratadas como detalhes secundários", afirmou o secretário.

