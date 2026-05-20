Durante a ação, os agentes constataram falhas que comprometem a segurança, a privacidade e o direito à informação dos consumidoresDivulgação Procon RJ
Fiscalização encontra irregularidades em bancos de Teresópolis e expõe falhas no atendimento aos consumidores
Agentes encontraram falhas no controle das filas, ausência de mecanismos adequados para garantir privacidade durante o atendimento
Feira literária leva Jongo, música e literatura à zona rural de Teresópolis
RuraLetras II transforma a Praça de Bonsucesso em polo cultural com programação gratuita e multicultural
Sesc Teresópolis celebra Dia Mundial do Brincar com programação diversificada
Gratuito, evento acontece na unidade Sesc da Várzea, sexta-feira (22), a partir das 9h
Casa de Cultura de Teresópolis recebe aula show do Festival ‘Brasilidades’
Ação integra a programação social do festival musical que será realizado em 5 de junho no Le Canton
Professora Amanda vai à Justiça e CCJ após embate verbal na Câmara de Teresópolis
Vereadora relata episódios recorrentes de descredibilização que estariam relacionados ao incômodo causado por sua atuação fiscalizatória
7º CPA na Região Serrana tem troca de comando
Coronel Peixoto deixa cargo para liderar a Polícia Ambiental; Coronel Martins assume o posto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.