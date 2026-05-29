Linda Bustani é uma das importantes pianistas sul-americanas de projeção internacionalDivulgação

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Noesta sábado (30), o Teatro Feso recebe o “Concerto Sinfônico Mozart 270 anos”, da Orquestra Feso Pro Arte, uma homenagem a Wolfgang Amadeus Mozart, um dos maiores compositores da Música Clássica mundial. 

Com regência do maestro Leonardo Pinto, a Orquestra Feso Pro Arte será acompanhada da pianista Linda Bustani, um dos nomes mais respeitados do piano brasileiro com carreira internacional já consagrada pelo grande público e pela crítica especializada.

O programa da noite celebrará a genialidade de Mozart com obras emblemáticas do compositor, incluindo um momento inédito: a execução do concerto para dois pianos.

Esse momento especial marcará a primeira vez que o Teatro Feso recebe uma apresentação com dois pianos e orquestra simultaneamente no palco, além de celebrar a recente restauração dos pianos do Centro Cultural Feso Pro Arte (CCFPA).

Os solistas convidados do concerto sinfônico serão os pianistas Linda Bustani e Rodrigo Vasconcelos, este último natural de Teresópolis e com sólida carreira construída nos Estados Unidos há mais de duas décadas.

Sobre a pianista Linda Bustani

Reconhecida por sua técnica refinada, sensibilidade interpretativa e profundo conhecimento do repertório de piano, Linda Bustani já se apresentou em importantes salas de concerto do Brasil e no exterior, além de atuar como professora e formadora de novas gerações de músicos.

Sua trajetória inclui colaborações com orquestras de destaque e participação em festivais renomados, sendo amplamente admirada tanto pelo público quanto pela crítica especializada.

Serviço

O “Concerto Sinfônico Mozart 270 anos” acontece no sábado, 30 de maio, no Teatro Feso, localizado na Avenida Alberto Tôrres, 111 – Alto (entrada pela Rua Sebastião Lacerda).

Os ingressos estão à venda no site da plataforma Sympla em: https://bileto.sympla.com.br/event/119075/d/378198.
Os valores estão entre R$ 20,00 (plateia) e R$ 40,00 (balcão superior).
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