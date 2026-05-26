Evento recebe o dublador Andrei Duarte, conhecido por dar voz ao personagem "Irmão do Jorel", no dia 31 de maio, das 15h às 17h. - Divulgação

Evento recebe o dublador Andrei Duarte, conhecido por dar voz ao personagem "Irmão do Jorel", no dia 31 de maio, das 15h às 17h.Divulgação

Publicado 26/05/2026 16:27

O Sesc Teresópolis realiza, no próximo fim de semana, dias 30 e 31 de maio, das 13h às 19h, mais uma edição do Sesc Orgulho Nerd, evento gratuito que celebra o universo geek com atividades interativas, oficinas, exposições, games, cultura maker e experiências imersivas voltadas para públicos de todas as idades.

Entre os destaques, o evento recebe o dublador Andrei Duarte, conhecido por dar voz ao personagem “Irmão do Jorel”. O encontro, no dia 31 de maio, das 15h às 17h, propõe um bate-papo sobre o universo da animação, processos criativos e bastidores da dublagem brasileira.

Outra atração é a Exposição Afro Geek, com dioramas da artista Adriana Amaral inspirados em narrativas que unem elementos afro-brasileiros e cultura pop, além da Arena Gamer, espaço interativo dedicado aos videogames das décadas de 1980 até os dias atuais.

O evento também contará com oficinas temáticas de pixel art, pintura de miniaturas, produção de Pokébolas, celebrando os 30 anos de Pokémon, pulseiras geek e marcadores de páginas inspirados em personagens da cultura nerd, valorizando a criatividade e a cultura do “faça você mesmo”. Já as atividades de RPG ao vivo convidam o público a mergulhar em aventuras colaborativas que estimulam imaginação, trabalho em equipe e expressão artística.

Outro destaque da programação é a exposição “Páginas em Jogo – Uma Imersão Literária”, que apresenta o universo dos livros-jogos em uma experiência interativa em que o visitante assume o papel de protagonista da narrativa.

A programação inclui ainda apresentações de cosplay (30/5, às 15h), dinâmicas de K-Pop Random Play Dance, com trechos de músicas sul-coreanas, e espaço dedicado à cultura afro gamer, promovendo inclusão, diversidade e convivência por meio do entretenimento e da tecnologia.

Com uma programação diversa e acessível, que celebra o Dia do Orgulho Nerd (25 de maio), o evento propõe reflexões sobre criatividade, colaboração e o impacto transformador da tecnologia na sociedade contemporânea, fortalecendo o diálogo entre arte e tecnologia, aproximando diferentes gerações e valorizando as múltiplas formas de expressão no universo nerd, uma vez que esse movimento está consolidado como como uma linguagem central da inovação.

SERVIÇO

Sesc Orgulho Nerd em Teresópolis

Data: 30 e 31 de maio, das 13h às 19h

Local: Sesc Teresópolis (Av. Delfim Moreira, 749, Várzea)

Entrada gratuita. Sujeito a lotação

Classificação livre

Mais em sescrio.org.br e em @sescteresopolis



Destaques da programação

30/5, 15h às 17h

Apresentação de Cosplay

Desfile de personagens que ganham vida, revelando criatividade e talento dos participantes. Não é necessária inscrição prévia.

30 e 31/5, 15h às 18h

Exposição Páginas em Jogo - Uma Imersão Literária

Descubra o universo dos livros-jogos em uma exposição onde você é o protagonista.

31/5, 15h às 17h

Estúdio Aberto - Com Andrei Duarte

Bate-papo com Andrei Duarte, a voz de “Irmão do Jorel”. Também ilustrador e concept artist das animações “Acorda, Carlo!” e “Irmão do Jorel”.

30 e 31/5, 17h30

K-Pop Random Play Dance

Dinâmica coletiva com trechos de músicas sul-coreanas.

31/5 - Apresentação dos alunos da oficina de K-Pop do Sesc Teresópolis.