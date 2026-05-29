Diretoria Eleita para o Biênio 2026-2028 - Divulgação

Diretoria Eleita para o Biênio 2026-2028Divulgação

Publicado 29/05/2026 10:53

A Associação dos Profissionais Contabilistas de Teresópolis (APCTERE) empossou, no último dia 22 de maio, sua nova diretoria para o biênio 2026-2028. A solenidade foi realizada na Vila Nova Eventos e reuniu cerca de 100 convidados, entre associados, autoridades, empresários e representantes de instituições públicas e privadas.



Assume a presidência da entidade o contador Francisco de Assis Melo Junior. Também compõem a nova diretoria Alexandre Rodrigues Valinhos, como vice-presidente; Claudia Barroso dos Santos, como 1ª secretária; Claudio Conceição Leal, como 2º secretário; e Meire Ane Veiga Machado, na tesouraria.



O evento contou com a presença de representantes de importantes entidades da classe contábil, como o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), SESCON-RJ e Sindicont-Rio, além de profissionais e associações de contadores de outros municípios.



Também participaram representantes da Receita Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Prefeitura de Teresópolis, da Câmara Municipal, do UNIFESO, empresários e demais entidades da cidade.



Durante a cerimônia, foi destacada a importância do fortalecimento da união entre os profissionais da contabilidade, o poder público e o setor empresarial. O objetivo, segundo a associação, é desenvolver trabalhos estratégicos em conjunto que contribuam para o crescimento econômico e o fortalecimento do empreendedorismo em Teresópolis.



A nova gestão da APCTERE também reforçou o compromisso de atuar em prol da valorização da classe contábil e da construção de iniciativas voltadas à geração de oportunidades, qualificação de mão de obra e desenvolvimento da cidade, considerada referência na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Associados APCTERE Divulgação