Cantor Márcio Gomes - Divulgação

Cantor Márcio GomesDivulgação

Publicado 10/06/2026 10:48

De 12 a 14 de junho, Teresópolis será palco de uma celebração especial para fortalecer os laços entre tradição, arte e cultura: o Festival Luso Serrano. A abertura oficial do evento acontecerá no Teatro Feso com o espetáculo “Noite Portuguesa”, reunindo a Orquestra Feso Pro Arte e o cantor Márcio Gomes em uma apresentação marcada pela música, pela emoção e pelas raízes da cultura portuguesa na formação cultural brasileira.

O espetáculo será realizado no dia 12 de junho, às 20h, com abertura da casa às 19h. A classificação é livre, proporcionando uma oportunidade para toda a família vivenciar uma noite repleta de cultura e sensibilidade. Os ingressos já estão disponíveis pela Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/120869/d/386396?utm_source=chatgpt.com

O Festival Luso Serrano nasce como uma homenagem à cultura portuguesa e à sua forte presença na história e na identidade cultural da Região Serrana do Rio de Janeiro. Realizado em parceria entre a Casa de Portugal de Teresópolis e o Centro Cultural Feso Pro Arte, o evento propõe um encontro entre arte, tradição, memória e intercâmbio cultural, aproximando diferentes gerações por meio da música, da dança e de diversas manifestações artísticas.

A escolha da data também traz um significado especial, dialogando com o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, celebrado em 10 de junho. A homenagem faz referência a Luís de Camões, autor de "Os Lusíadas" e um dos maiores nomes da literatura em língua portuguesa.

Além da apresentação de abertura no Teatro Feso, o Festival Luso Serrano seguirá com uma programação especial durante todo o fim de semana na Casa de Portugal de Teresópolis. No sábado, 13 de junho, está prevista a Feira de Economia Criativa, das 10h às 18h, com entrada gratuita, reunindo apresentações artísticas, workshops, oficinas e feira cultural. Já no domingo, 14 de junho, será realizado o tradicional Almoço da Comunidade Portuguesa, com solenidade oficial, palestra do Dr. Jorge Ferradeira, apresentação do Sexteto Pro Arte, além de apresentações de Fado e do Rancho Típico Camponeses de Portugal.