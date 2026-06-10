Cantor Márcio GomesDivulgação
Festival Luso Serrano abre programação com "Noite Portuguesa" no Teatro Feso
Espetáculo será realizado no dia 12 de junho, às 20h, com ingressos pelo Sympla
SIncomércio Teresópolis propõe soluções conjuntas para lixo na Calçada da Fama
Plano de ação entre entidades, poder público e empresa da gestão de resíduos prevê aquisição de contêineres, campanha de conscientização e apoio da fiscalização ambiental
Radar registra veículo a mais de 100 km/h nao centro de Teresópolis
Velocidade é superior ao dobro do permitido na via, configurando infração gravíssima
PM apreende armas de caça, munições e pé de maconha na zona rural de Teresópolis
Ação do 30º BPM ocorreu após denúncias de moradores de Andradas
Associação dos Contabilistas de Teresópolis empossa nova diretoria
Cerimônia de posse reuniu representantes da classe contábil, autoridades e empresários para fortalecer parcerias em prol do desenvolvimento econômico e do empreendedorismo em Teresópolis
Teatro Feso Pro Arte recebe concerto sinfônico pelos 270 anos de Mozart
Espetáculo reúne a Orquestra Feso Pro Arte e a renomada pianista Linda Bustani
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