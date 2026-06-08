Para o presidente do Sincomércio, Igor Edelstein, a mobilização reforça a importância do diálogo entre comércio, instituições e poder público na construção de soluções coletivas. - Jannaina Costa

Para o presidente do Sincomércio, Igor Edelstein, a mobilização reforça a importância do diálogo entre comércio, instituições e poder público na construção de soluções coletivas.Jannaina Costa

Publicado 08/06/2026 21:07

Após receber o relato da comerciante Flávia Barros, da loja Kiss, sobre o descarte irregular de lixo na Calçada da Fama, na Várzea, o Sincomércio convocou, nesta segunda-feira (8), uma reunião com o secretário de Serviços Públicos, Davi Serafim, e representantes da Inova, empresa responsável pela gestão de lixo da cidade. O encontro também contou com a presença do presidente da ACIAT, Pedro Alves, do vice-presidente do Sincomércio, Rodiney Turl, do diretor Carlos Rocha e do vereador Sandrinho, representando o Legislativo Municipal.

Do encontro, surgiu um plano de ação conjunta, que começa a entrar em vigor nesta semana, com medidas imediatas e soluções de longo prazo. Entre elas, está a aquisição de contêineres pelas instituições envolvidas, para melhorar o acondicionamento e o descarte correto dos resíduos na região da Calçada da Fama, além de campanhas de conscientização voltadas a comerciantes e frequentadores.



Outra medida definida foi o compartilhamento de imagens das câmeras de segurança dos comércios com a Secretaria de Meio Ambiente, que poderá identificar e sancionar os responsáveis pelo descarte irregular, conforme prevê a legislação municipal.

Para o presidente do Sincomércio, Igor Edelstein, a mobilização reforça a importância do diálogo entre comércio, instituições e poder público na construção de soluções coletivas.



“Nosso papel é estar próximo dos lojistas, ouvir suas demandas e agir com rapidez na busca por soluções. A reclamação da Flávia é legítima e é uma dor de todo o comércio local. Entendemos que desafios como esse precisam ser enfrentados de forma conjunta, com diálogo, conscientização e responsabilidade compartilhada. Essa união de esforços mostra que, quando cada instituição cumpre seu papel, conseguimos avançar em ações concretas para melhorar o ambiente urbano e fortalecer o comércio local”, destacou.



O Sincomércio reforça que segue atento às demandas dos lojistas e à disposição para somar forças com instituições e poder público em prol de soluções para os desafios do comércio e da cidade.