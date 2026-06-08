Para o presidente do Sincomércio, Igor Edelstein, a mobilização reforça a importância do diálogo entre comércio, instituições e poder público na construção de soluções coletivas.Jannaina Costa
Outra medida definida foi o compartilhamento de imagens das câmeras de segurança dos comércios com a Secretaria de Meio Ambiente, que poderá identificar e sancionar os responsáveis pelo descarte irregular, conforme prevê a legislação municipal.
“Nosso papel é estar próximo dos lojistas, ouvir suas demandas e agir com rapidez na busca por soluções. A reclamação da Flávia é legítima e é uma dor de todo o comércio local. Entendemos que desafios como esse precisam ser enfrentados de forma conjunta, com diálogo, conscientização e responsabilidade compartilhada. Essa união de esforços mostra que, quando cada instituição cumpre seu papel, conseguimos avançar em ações concretas para melhorar o ambiente urbano e fortalecer o comércio local”, destacou.
O Sincomércio reforça que segue atento às demandas dos lojistas e à disposição para somar forças com instituições e poder público em prol de soluções para os desafios do comércio e da cidade.
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