Evento acontece na UERJ Teresópolis, nas dependências do CIEP da Barra do Imbuí - Bruno Nepomuceno

Evento acontece na UERJ Teresópolis, nas dependências do CIEP da Barra do ImbuíBruno Nepomuceno

Publicado 29/06/2026 10:59

A UERJ Teresópolis realiza no próximo sábado (4), das 13h às 20h, o evento "Território Vivo – encontros sobre pertencer", que marca o encerramento da 6ª turma da Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial. Com entrada gratuita e aberta ao público, a programação reúne rodas de conversa sobre cultura, meio ambiente, economia e educação, além de atividades culturais e uma mesa compartilhada, buscando aproximar universidade, comunidade e diferentes agentes do desenvolvimento local.



A proposta é transformar a conclusão da especialização em um espaço de diálogo e construção coletiva, substituindo o formato tradicional de encerramento por encontros voltados à troca de experiências entre estudantes, pesquisadores, representantes de instituições e moradores da região. Os debates abordarão temas como memória, sustentabilidade, participação social, pertencimento e desenvolvimento territorial.



Segundo a organização, a iniciativa também busca destacar a importância da pós-graduação pública no interior do estado, fortalecendo a produção de conhecimento voltada às necessidades da Região Serrana e promovendo a integração entre universidade e sociedade. A especialização reúne alunos de diferentes municípios e incentiva a construção de soluções para desafios sociais, econômicos, ambientais e culturais do território.



A programação será composta por quatro rodas de conversa temáticas. Entre os convidados estão representantes do Coletivo Ponto de Luz, da Associação de Blocos de Carnaval de Teresópolis, da Associação Agroecológica de Teresópolis, do Preserva Teresópolis, do Polo Gastronômico, da Associação de Guias de Turismo de Teresópolis (AGTT), do Lar Tia Anastácia e da TEIAA – Associação de Pais de Autistas de Teresópolis.



O encerramento contará com a Mesa Compartilhada, em que os participantes são convidados a levar um prato para compartilhar, e uma apresentação musical do artista João Graborges, com repertório de forró e MPB. O encontro também celebra a trajetória da turma e reforça a continuidade das redes de colaboração construídas ao longo da formação.



A organização informa ainda que novas vagas para a Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial da UERJ Teresópolis deverão ser abertas em breve, ampliando o acesso à formação pública e gratuita para moradores da Região Serrana e municípios vizinhos.



Serviço



Território Vivo – encontros sobre pertencer

Data: 4 de julho

Horário: 13h às 20h

Local: UERJ Teresópolis – Rua Ulisses Ferreira Souza, 2, Térreo, Barra do Imbuí

Entrada: Gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.

PROGRAMAÇÃO Território Vivo – encontros sobre pertencer



13h às 14h

Roda de Abertura

Participação institucional e apresentação do encontro.

Estudantes da Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial – UERJ

Teresópolis



14h às 15h

Roda de Cultura

Tema: Cultura, memória e pertencimento no território.

Convidados:

Coletivo Ponto de Luz com Victor do Ponto de Luz

Associação de Blocos de Carnaval de Teresópolis com Bira Fernandes e

Gilson Medeiros



15h às 16h

Roda de Meio Ambiente

Tema: Desenvolvimento sustentável e experiências no território.



Convidados:

Associação Agroecológica de Teresópolis com Roberto Selig

Preserva Teresópolis



16h às 17h

Roda de Economia

Tema: O associativismo como vetor do desenvolvimento territorial

Convidados:

Pólo Gastronômico com André Lewkovitch

Associação de Guias de Turismo (AGTT) com Henrique Silva



17h às 18h

Roda de Educação

Tema: Educação, solidariedade e transformação social.

Convidados:

Lar Tia Anastácia com Flávia Becker

TEIAA - Associação de Pais de Autistas de Teresópolis com Valeria Viana



18h às 20h

Mesa Compartilhada & Encontro Cultural

Partilha coletiva organizada pelos estudantes da turma, celebrando sabores,

memórias, convivência e cultura no território.



Atração cultural: João Gaborges com forró-pé-de-serra “O Ministério da Saúde

Adverte, Forró faz bem ao coração”.



