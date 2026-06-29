Evento acontece na UERJ Teresópolis, nas dependências do CIEP da Barra do ImbuíBruno Nepomuceno
A proposta é transformar a conclusão da especialização em um espaço de diálogo e construção coletiva, substituindo o formato tradicional de encerramento por encontros voltados à troca de experiências entre estudantes, pesquisadores, representantes de instituições e moradores da região. Os debates abordarão temas como memória, sustentabilidade, participação social, pertencimento e desenvolvimento territorial.
Segundo a organização, a iniciativa também busca destacar a importância da pós-graduação pública no interior do estado, fortalecendo a produção de conhecimento voltada às necessidades da Região Serrana e promovendo a integração entre universidade e sociedade. A especialização reúne alunos de diferentes municípios e incentiva a construção de soluções para desafios sociais, econômicos, ambientais e culturais do território.
A programação será composta por quatro rodas de conversa temáticas. Entre os convidados estão representantes do Coletivo Ponto de Luz, da Associação de Blocos de Carnaval de Teresópolis, da Associação Agroecológica de Teresópolis, do Preserva Teresópolis, do Polo Gastronômico, da Associação de Guias de Turismo de Teresópolis (AGTT), do Lar Tia Anastácia e da TEIAA – Associação de Pais de Autistas de Teresópolis.
O encerramento contará com a Mesa Compartilhada, em que os participantes são convidados a levar um prato para compartilhar, e uma apresentação musical do artista João Graborges, com repertório de forró e MPB. O encontro também celebra a trajetória da turma e reforça a continuidade das redes de colaboração construídas ao longo da formação.
A organização informa ainda que novas vagas para a Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial da UERJ Teresópolis deverão ser abertas em breve, ampliando o acesso à formação pública e gratuita para moradores da Região Serrana e municípios vizinhos.
Serviço
Território Vivo – encontros sobre pertencer
Data: 4 de julho
Horário: 13h às 20h
Local: UERJ Teresópolis – Rua Ulisses Ferreira Souza, 2, Térreo, Barra do Imbuí
Entrada: Gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.
13h às 14h
Roda de Abertura
Participação institucional e apresentação do encontro.
Estudantes da Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial – UERJ
Teresópolis
14h às 15h
Roda de Cultura
Tema: Cultura, memória e pertencimento no território.
Convidados:
Coletivo Ponto de Luz com Victor do Ponto de Luz
Associação de Blocos de Carnaval de Teresópolis com Bira Fernandes e
Gilson Medeiros
15h às 16h
Roda de Meio Ambiente
Tema: Desenvolvimento sustentável e experiências no território.
Convidados:
Associação Agroecológica de Teresópolis com Roberto Selig
Preserva Teresópolis
16h às 17h
Roda de Economia
Tema: O associativismo como vetor do desenvolvimento territorial
Convidados:
Pólo Gastronômico com André Lewkovitch
Associação de Guias de Turismo (AGTT) com Henrique Silva
17h às 18h
Roda de Educação
Tema: Educação, solidariedade e transformação social.
Convidados:
Lar Tia Anastácia com Flávia Becker
TEIAA - Associação de Pais de Autistas de Teresópolis com Valeria Viana
18h às 20h
Mesa Compartilhada & Encontro Cultural
Partilha coletiva organizada pelos estudantes da turma, celebrando sabores,
memórias, convivência e cultura no território.
Atração cultural: João Gaborges com forró-pé-de-serra “O Ministério da Saúde
Adverte, Forró faz bem ao coração”.
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