Para o Sincomércio, a realização de um encontro local é fundamental para garantir que as contribuições dos usuários da rodovia, empresários e lideranças locais sejam efetivamente consideradas.Divulgação
Sincomércio Teresópolis reivindica reunião participativa em Teresópolis sobre alterações no contrato de concessão da BR-116
Com apoio do deputado federal Hugo Leal e da Fecomércio-RJ, entidade defende a importância de aproximar o debate da população diretamente afetada
Prefeitura abre Chamamento Público para retorno do Trenzinho Turístico na Feirarte
Serviço está suspenso desde janeiro deste ano, após conflitos entre operadores culminarem em episódios de violência
Arraiá do Sesc Teresópolis celebra cultura, tradição e alegria
Evento acontece no próximo sábado (27), das 14h às 22h, e os ingressos já estão à venda no setor de atendimento da unidade, localizada na Várzea
Exposição conta a história das copas e lembra a Seleção Brasileira em Teresópolis
"A Copa do Mundo é Nossa" pode ser vista na Casa da Memória Arthur Dalmasso, na Praça Baltasar da Silveira, todos os dias, das 10h às 17h, até o final de julho
Vacinação contra dengue está mantida em Teresópolis
Município aplica o imunizante Qdenga, produzida pela Takeda, e não a vacina do Butantan, suspensa temporariamente
Infestação de moscas em Água Quente mobiliza Ministério Público após mais de uma década de reclamações
Moradores do segundo distrito de Teresópolis denunciam agravamento do problema e cobram solução para situação que afeta residências, comércios e a qualidade de vida da população
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