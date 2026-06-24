Para o Sincomércio, a realização de um encontro local é fundamental para garantir que as contribuições dos usuários da rodovia, empresários e lideranças locais sejam efetivamente consideradas. - Divulgação

Para o Sincomércio, a realização de um encontro local é fundamental para garantir que as contribuições dos usuários da rodovia, empresários e lideranças locais sejam efetivamente consideradas.Divulgação

Publicado 24/06/2026 13:07

O Sincomércio Teresópolis protocolou junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) um pedido para que seja realizada, em Teresópolis, uma reunião participativa sobre as alterações no contrato de concessão da Ecovias RioMinas. A solicitação foi formalizada pelo presidente da entidade, Igor Edelstein, acompanhado pelo assessor da Presidência da Fecomércio-RJ, Delmo Pinho, após a confirmação de que a Reunião Participativa nº 1/2026 acontecerá nesta quinta-feira (25), no Rio de Janeiro. O encontro discutirá possíveis mudanças no contrato da concessionária responsável pela administração de importantes trechos da BR-116 e de outras rodovias federais.

A reivindicação ganhou o apoio do deputado federal Hugo Leal, que encaminhou ofício ao diretor-geral da ANTT reforçando a solicitação do Sincomércio. No documento, o parlamentar destaca que municípios da Região Serrana são diretamente impactados pelas decisões relacionadas à concessão e que a distância até a capital pode dificultar a participação da população e dos setores produtivos da região.

Para Igor Edelstein, a realização de um encontro local é fundamental para garantir que as contribuições dos usuários da rodovia, empresários e lideranças locais sejam efetivamente consideradas.

"A BR-116 tem impacto direto na economia da nossa região, na mobilidade das pessoas e na competitividade das empresas. Quando soubemos da realização da reunião no Rio de Janeiro, entendemos que era importante solicitar uma etapa em Teresópolis, permitindo uma participação mais ampla de quem vive diariamente a realidade da rodovia. Ficamos satisfeitos em contar com o apoio da Fecomércio-RJ e do deputado federal Hugo Leal nessa reivindicação", afirmou o presidente do Sincomércio.

Segundo o deputado federal Hugo Leal, a Região Serrana não pode ficar de fora de um debate que afeta diretamente o dia a dia de quem usa a BR-116. "Por isso, encaminhei ofício à ANTT reforçando o pedido do Sincomércio Teresópolis: é fundamental que haja uma reunião participativa em Teresópolis, para que empresários, trabalhadores e moradores da região possam apresentar suas demandas e contribuir com as decisões sobre o contrato de concessão. Decisões que impactam a Região Serrana precisam ser construídas com a Região Serrana", disse.

A reunião promovida pela ANTT acontece nesta quinta-feira (25) e é aberta à participação da sociedade e acontece às 14h na OAB Rio de Janeiro – Plenário Sylvio Capanema.