O edital disponibiliza duas vagas para a operação do city tour com percurso de até oito quilômetros, tcom partida e retorno a Praça Higino da Silveira, no bairro do Alto, com circulação das 9h às 18h.Divulgação
A Feirarte é um dos principais atrativos turísticos de Teresópolis, recebendo milhares de visitantes ao longo do ano e reunindo centenas de expositores de artesanato, moda e gastronomia. O trenzinho sempre foi uma das atrações mais procuradas por famílias e crianças que visitam o espaço.
A suspensão do serviço ocorreu por tempo indeterminado após uma briga envolvendo operadores dos trenzinhos na Feirinha do Alto. O episódio mais grave aconteceu em janeiro deste ano, quando um jovem foi atropelado durante um conflito entre equipes concorrentes. Na ocasião, a Prefeitura anunciou a interrupção das atividades até que fosse elaborado um novo modelo de permissão, com regras mais rígidas para garantir a segurança e a organização do serviço.
Os conflitos entre grupos que atuavam nos passeios turísticos não eram inéditos. Em 2023, uma briga envolvendo funcionários fantasiados de personagens infantis ganhou repercussão nacional após viralizar nas redes sociais. Na época, a Prefeitura notificou as empresas responsáveis e chegou a advertir que a continuidade dos episódios poderia resultar na suspensão das permissões de funcionamento.
Agora, com a abertura do Chamamento Público, o município busca estabelecer critérios transparentes para a exploração da atividade, assegurando um ambiente seguro para turistas, moradores e comerciantes da região. Segundo a administração municipal, o novo modelo pretende disciplinar a operação do serviço, fortalecer a fiscalização e evitar a repetição dos problemas registrados nos últimos anos.
A expectativa é que a retomada dos passeios contribua para fortalecer a experiência turística na Feirarte, um dos cartões-postais de Teresópolis, ao mesmo tempo em que garante maior organização e segurança para todos os envolvidos.
Empreendedores interessados em operar o Trenzinho Turístico na Feirarte deverão apresentar a documentação exigida no edital, comprovando regularidade junto aos órgãos competentes e condições adequadas para a operação do transporte recreativo. Também serão avaliados aspectos relacionados à segurança dos passageiros, manutenção dos veículos e capacidade de execução do serviço.
O edital disponibiliza duas vagas para a operação do city tour com percurso de até oito quilômetros, tendo como ponto de partida e retorno a Praça Higino da Silveira, no bairro do Alto, com circulação das 9h às 18h. Os interessados devem consultar o edital completo para verificar os prazos, documentos necessários e demais requisitos para participação. Mais informações podem ser obtidas junto à Prefeitura de Teresópolis e pelos canais oficiais do município.
Prefeitura abre Chamamento Público para retorno do Trenzinho Turístico na Feirarte
Serviço está suspenso desde janeiro deste ano, após conflitos entre operadores culminarem em episódios de violência
Arraiá do Sesc Teresópolis celebra cultura, tradição e alegria
Evento acontece no próximo sábado (27), das 14h às 22h, e os ingressos já estão à venda no setor de atendimento da unidade, localizada na Várzea
Exposição conta a história das copas e lembra a Seleção Brasileira em Teresópolis
"A Copa do Mundo é Nossa" pode ser vista na Casa da Memória Arthur Dalmasso, na Praça Baltasar da Silveira, todos os dias, das 10h às 17h, até o final de julho
Vacinação contra dengue está mantida em Teresópolis
Município aplica o imunizante Qdenga, produzida pela Takeda, e não a vacina do Butantan, suspensa temporariamente
Infestação de moscas em Água Quente mobiliza Ministério Público após mais de uma década de reclamações
Moradores do segundo distrito de Teresópolis denunciam agravamento do problema e cobram solução para situação que afeta residências, comércios e a qualidade de vida da população
Festival Luso Serrano abre programação com "Noite Portuguesa" no Teatro Feso
Espetáculo será realizado no dia 12 de junho, às 20h, com ingressos pelo Sympla
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.