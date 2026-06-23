O edital disponibiliza duas vagas para a operação do city tour com percurso de até oito quilômetros, tcom partida e retorno a Praça Higino da Silveira, no bairro do Alto, com circulação das 9h às 18h. - Divulgação

O edital disponibiliza duas vagas para a operação do city tour com percurso de até oito quilômetros, tcom partida e retorno a Praça Higino da Silveira, no bairro do Alto, com circulação das 9h às 18h.Divulgação

Publicado 23/06/2026 16:02

A Prefeitura de Teresópolis abriu Chamamento Público para a exploração do serviço de transporte recreativo conhecido como "Trenzinho Turístico" na Feirarte, a tradicional Feirinha do Alto, na última sexta-feira (19). A iniciativa marca mais um passo para a retomada da atividade, suspensa desde janeiro após uma série de conflitos entre operadores que culminaram em episódios de violência e colocaram em risco a segurança de visitantes e trabalhadores.



A Feirarte é um dos principais atrativos turísticos de Teresópolis, recebendo milhares de visitantes ao longo do ano e reunindo centenas de expositores de artesanato, moda e gastronomia. O trenzinho sempre foi uma das atrações mais procuradas por famílias e crianças que visitam o espaço.



A suspensão do serviço ocorreu por tempo indeterminado após uma briga envolvendo operadores dos trenzinhos na Feirinha do Alto. O episódio mais grave aconteceu em janeiro deste ano, quando um jovem foi atropelado durante um conflito entre equipes concorrentes. Na ocasião, a Prefeitura anunciou a interrupção das atividades até que fosse elaborado um novo modelo de permissão, com regras mais rígidas para garantir a segurança e a organização do serviço.



Os conflitos entre grupos que atuavam nos passeios turísticos não eram inéditos. Em 2023, uma briga envolvendo funcionários fantasiados de personagens infantis ganhou repercussão nacional após viralizar nas redes sociais. Na época, a Prefeitura notificou as empresas responsáveis e chegou a advertir que a continuidade dos episódios poderia resultar na suspensão das permissões de funcionamento.



Agora, com a abertura do Chamamento Público, o município busca estabelecer critérios transparentes para a exploração da atividade, assegurando um ambiente seguro para turistas, moradores e comerciantes da região. Segundo a administração municipal, o novo modelo pretende disciplinar a operação do serviço, fortalecer a fiscalização e evitar a repetição dos problemas registrados nos últimos anos.



A expectativa é que a retomada dos passeios contribua para fortalecer a experiência turística na Feirarte, um dos cartões-postais de Teresópolis, ao mesmo tempo em que garante maior organização e segurança para todos os envolvidos. Como participar do chamamento



Empreendedores interessados em operar o Trenzinho Turístico na Feirarte deverão apresentar a documentação exigida no edital, comprovando regularidade junto aos órgãos competentes e condições adequadas para a operação do transporte recreativo. Também serão avaliados aspectos relacionados à segurança dos passageiros, manutenção dos veículos e capacidade de execução do serviço.



O edital disponibiliza duas vagas para a operação do city tour com percurso de até oito quilômetros, tendo como ponto de partida e retorno a Praça Higino da Silveira, no bairro do Alto, com circulação das 9h às 18h. Os interessados devem Empreendedores interessados em operar o Trenzinho Turístico na Feirarte deverão apresentar a documentação exigida no edital, comprovando regularidade junto aos órgãos competentes e condições adequadas para a operação do transporte recreativo. Também serão avaliados aspectos relacionados à segurança dos passageiros, manutenção dos veículos e capacidade de execução do serviço.O edital disponibiliza duas vagas para a operação do city tour com percurso de até oito quilômetros, tendo como ponto de partida e retorno a Praça Higino da Silveira, no bairro do Alto, com circulação das 9h às 18h. Os interessados devem consultar o edital completo para verificar os prazos, documentos necessários e demais requisitos para participação. Mais informações podem ser obtidas junto à Prefeitura de Teresópolis e pelos canais oficiais do município.

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