Os visitantes poderão contribuir com o Mesa Brasil, programa de combate à fome e ao desperdício de alimentos, por meio da doação de alimentos no dia do evento. - Helio-Melo

Os visitantes poderão contribuir com o Mesa Brasil, programa de combate à fome e ao desperdício de alimentos, por meio da doação de alimentos no dia do evento.Helio-Melo

Publicado 23/06/2026 15:45

O Arraiá do Sesc Teresópolis acontece no próximo sábado (27), das 14h às 22h, reunindo atrações culturais, música ao vivo, recreação e atividades para todas as idades. Com uma programação repleta de elementos que celebram a cultura popular brasileira, o evento convida moradores e visitantes a vestirem seus trajes caipiras e aproveitarem um dia de muita diversão em família.

Entre as atrações permanentes, das 14h às 22h, estarão as tradicionais barracas de brincadeiras, com jogo das argolas, pescaria robótica, acerte a lata, boca do palhaço e cabine de fotos. O público também poderá participar da Cabine de Fotos em Cordel, do Camarim Junino e Cantinho das Fotos, além de oficinas criativas como Arco Junino, Jardim de Bolso e Cachecóis Juninos.

A programação cultural começa às 15h com o Realejo de Histórias, uma experiência interativa em que uma contadora brincante convida o público a "tirar a sorte" de uma história, resgatando a tradição dos antigos realejos.

Das 16h30 às 18h30, o arrasta-pé fica por conta de Pedro Ribeiro e o Forró da Lua Cheia, com sanfona, zabumba e triângulo homenageando os grandes mestres do forró. Já às 17h, a Recreação Junina promete animar crianças e adultos com corrida do saco, ovo na colher, corrida de três pernas, travessia do chapéu de palha e correio recreativo.

À noite, das 19h às 21h, o Gaborges Trio sobe ao palco levando ao público o melhor do xote, baião e xaxado. Durante o período, também acontece a atração Santo Antônio e o Realejo dos Encontros, com mensagens inspiradas nas tradições juninas e participação de caricaturistas para os casais presentes.

Além da programação festiva, o Arraiá do Sesc Teresópolis terá um importante caráter solidário. Os visitantes poderão contribuir com o Mesa Brasil, programa de combate à fome e ao desperdício de alimentos, por meio da doação de alimentos no dia do evento.

Mais do que uma festa, o Arraiá do Sesc Teresópolis é um convite para celebrar a cultura popular, fortalecer laços comunitários e criar memórias afetivas em um ambiente acolhedor e cheio de tradição.

Serviço

Arraiá do Sesc Teresópolis

Data: 27 de junho

Horário: das 14h às 22h

Local: Sesc Teresópolis – Av. Delfim Moreira, 749, Várzea

Ingressos

• Entrada: R$ 7 (Credencial Plena), R$ 9 (Convênio) e R$ 10 (Público Geral)

• Vendas a partir de 23 de junho, às 8h30, no setor de atendimento.

• Brincadeiras e cabine de fotos: R$ 4 (unidade) ou R$ 10 (3 tickets)

Classificação: Livre.