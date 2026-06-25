Ciclofaixa é importante espaço de prática esportiva e via acessória para a mobilidade urbana - Divulgação

Ciclofaixa é importante espaço de prática esportiva e via acessória para a mobilidade urbanaDivulgação

Publicado 25/06/2026 08:22 | Atualizado 25/06/2026 08:23

As obras de recapeamento da Avenida Lúcio Meira, principal corredor viário do Centro de Teresópolis, deram origem a rumores de que a ciclofaixa existente ao longo da via seria removida. A informação se espalhou rapidamente pelas redes sociais, gerando intenso debate entre moradores e praticantes de atividades esportivas, especialmente em grupos voltados ao ciclismo e à corrida.

A repercussão foi tão grande que motivou a criação de uma petição pública contrária à suposta retirada da ciclofaixa. A iniciativa ultrapassou a marca de 300 assinaturas em menos de 24 horas após ser publicada, demonstrando a preocupação de parte da população com a manutenção do espaço destinado aos ciclistas.

Diante da crescente mobilização, procurada pelo O Dia, a Prefeitura de Teresópolis desmentiu os boatos. Segundo a administração municipal, a ciclofaixa será mantida e não faz parte do projeto de recapeamento qualquer medida para sua remoção. O Governo afirmou, ainda, que a via será duplica no sentido Alto-Várzea, para dar mais segurança aos usuários.

Confira a nota da Prefeitura na íntegra:

"A Prefeitura de Teresópolis esclarece que é FALSA a informação que vem sendo disseminada em redes sociais de que a ciclofaixa será removida no trecho da avenida que está recebendo obras de recapeamento.

O que ocorrerá é a redefinição da ciclofaixa no local, que passará a operar em mão dupla, em pista ampliada, na via no sentido Alto–Várzea, garantindo mais organização e segurança para ciclistas e demais usuários da via.

Qualquer informação diferente desta não corresponde à realidade e constitui desinformação.

A Prefeitura reforça a importância de que a população busque informações em fontes oficiais e veículos de imprensa responsáveis, mantendo cautela em relação a perfis e canais que, reiteradamente, divulgam informações falsas, distorcidas ou sem qualquer compromisso com a verdade."

