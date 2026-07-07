Remoção da ciclofaixa gera críticas em TeresópolisDIvulgação
Um dos principais questionamentos dos usuários diz respeito à forma como a alteração foi implementada. A sinalização foi removida antes da conclusão da nova estrutura anunciada pela Prefeitura, sem comunicação prévia à população e sem a apresentação de alternativas de circulação para quem utiliza a bicicleta diariamente.
Outro ponto levantado na discussão é a situação do Plano Diretor do município: a legislação urbanística de Teresópolis está desatualizada e não passou pela revisão periódica prevista no Estatuto da Cidade, o que reforça a necessidade de um debate público antes da adoção de mudanças com impacto na mobilidade urbana.
A Prefeitura informou que a intervenção faz parte de um projeto técnico de readequação viária. De acordo com a administração municipal, a ciclofaixa não será extinta, mas um trecho será concentrado em apenas um lado da avenida, em formato bidirecional, com maior largura, nova sinalização e dispositivos de segregação. O objetivo, segundo o governo, é melhorar a fluidez do trânsito e priorizar o transporte coletivo. Mas os usuários temem pela segurança dessa alternativa apresentada.
Mesmo com a justificativa oficial, a repercussão negativa continua. Para os usuários que contestam a medida, a principal crítica não se limita ao novo traçado da ciclofaixa, mas à ausência de diálogo com a população antes da execução das mudanças. O grupo responsável pelo abaixo-assinado reivindica a suspensão da intervenção até que o projeto seja amplamente apresentado e discutido com a sociedade.
Mudança na ciclofaixa provoca onda de críticas em Teresópolis
Ciclistas, corredores e moradores criticam a alteração no principal corredor de mobilidade ativa da cidade e demonstram preocupação com a segurança
Família cobra retomada de atendimento domiciliar para adolescente com síndrome rara em Teresópolis
Secretaria de Saúde confirma a necessidade da paciente, mas diz que apenas por medida judicial o serviço pode ser garantido
Palestra marca lançamento de parceria para desenvolvimento de Teresópolis
Iniciativa entre Sincomércio, Aciat, CDL e IDEBRASIL oferecerá programa contínuo de profissionalização da gestão empresarial para pequenas e médias empresas
Mais de 2 mil devem participar do desfile de 6 de julho em Teresópolis
Evento de 135 anos do município acontece no dia 6 de julho, na Avenida Feliciano Sodré
Teatro Feso terá noite sinfônica no dia 4 de julho
Orquestra Feso Pro Arte apresenta concerto ao lado dos pianistas Valéria Bertoche e Diogo Aragão
Uerj Teresópolis promove evento gratuito sobre desenvolvimento territorial e pertencimento no dia 4 de julho
Evento marca a formatura da 6ª turma da Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e reúne comunidade em debates sobre cultura, sustentabilidade, educação e desenvolvimento local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.