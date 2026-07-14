Cel. Christoph destacou que o alcance de todas as metas é resultado da integração entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, os demais órgãos de segurança e a participação da sociedade civil pela atuação do CCSJannaina Costa
A apresentação foi conduzida pelo comandante do 30º BPM, Cel. Christoph, e pelo delegado titular da 110ª Delegacia de Polícia, Dr. Márcio Dubugras, que detalharam os números da segurança pública no município.
Na comparação entre o primeiro semestre de 2025 e o mesmo período de 2026, houve redução geral de 44,7% nos principais índices criminais. A letalidade violenta - crimes que resultam em morte - caiu 26%, passando de 19 para 14 ocorrências. O roubo de veículos teve redução total, caindo de três para nenhum registro. Já o roubo de rua apresentou diminuição de 56%, passando de 16 para sete casos, enquanto o roubo de carga permaneceu zerado durante todo o período analisado.
Os resultados operacionais também chamaram atenção. Apenas no mês de junho as ações das forças de segurança resultaram em 61 presos e menores apreendidos, além da apreensão de sete armas de fogo e simulacros, 24 veículos apreendidos, cinco veículos recuperados e 23 quilos de drogas retirados de circulação.
Recorde de período sem registro de crimes estratégicos
Foi destacado durante a reunião o longo período sem registros de alguns crimes considerados estratégicos. A área da 110ª DP (CISP 110) completou 1.147 dias sem roubo de carga, 298 dias sem roubo de veículo, 52 dias sem letalidade violenta e 49 dias sem roubo de rua, indicadores que refletem a continuidade do trabalho integrado das forças de segurança.
Policiamento dinâmico e integração das forças de segurança
Durante a reunião, o Cel. Christoph destacou que o alcance de todas as metas é resultado da integração entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, os demais órgãos de segurança e a participação da sociedade por meio do Conselho Comunitário de Segurança.
"Esse é o resultado máximo que a região pode alcançar. A última vez que esse desempenho foi registrado foi em 2018", destacou o comandante.
O oficial também ressaltou que o bom desempenho é fruto de estratégia, baseada na análise constante dos indicadores criminais e na intensificação das abordagens e ações preventivas: "Este é o sétimo mês em que o 30º BPM é o recordista no estado em abordagens. Saímos de 650 abordagens mensais para 8400. Além disso, o policiamento é dinâmico. Nenhum agente fica mais de 1h30 no mesmo local e isso é acompanhado em tempo real pelo nosso centro de operações", declarou.
O Dr. Márcio Dubugras também apresentou os indicadores da Polícia Civil e reforçou que a atuação integrada entre as instituições, sem vaidades, tem sido fundamental para a redução dos índices criminais e o fortalecimento da segurança pública na região.
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