Contrato foi firmado em janeiro de 2024 por R$ 97 milhões. Com os aditivos, o valor passou para aproximadamente R$ 137 milhõesReprodução Terê Total
A obra representa uma das últimas etapas do processo de reassentamento iniciado após o desastre que deixou 382 mortos em Teresópolis, pelos número oficiais, e milhares de pessoas desabrigadas. Enquanto parte das famílias foi contemplada com a primeira fase do conjunto habitacional, cerca de 500 ainda aguardam a conclusão da ampliação para receber uma moradia definitiva.
A história do empreendimento é marcada por sucessivos adiamentos. A construção da segunda etapa foi anunciada ainda em 2011, quando a expectativa era entregar as novas unidades até o fim de 2012. O projeto, entretanto, permaneceu sem sair do papel durante anos.
Somente em 2022, após a tragédia provocada pelas fortes chuvas em Petrópolis, o Governo do Estado voltou a anunciar a retomada da iniciativa. Mesmo assim, a contratação da obra demorou quase dois anos para ser concluída. Nesse período, a licitação dos quatro condomínios chegou a ser suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), que identificou indícios de direcionamento no edital e determinou correções antes da continuidade do processo.
O contrato com a empreiteira foi firmado em janeiro de 2024 por R$ 97 milhões. Com os aditivos, o valor passou para aproximadamente R$ 137 milhões, um acréscimo superior a 40%. O prazo previsto era de até dois anos para a conclusão dos trabalhos. No entanto, além da prorrogação do cronograma, o empreendimento recebeu aditivos contratuais que elevaram o custo da obra.
As alterações no prazo e no orçamento motivaram um pedido de investigação do vereador do Rio de Janeiro Pedro Duarte (PSD), encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). A solicitação pede que os órgãos apurem as circunstâncias que levaram aos sucessivos atrasos e ao aumento dos valores durante a execução do contrato.
Procurada, a Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social informou que a obra está com aproximadamente 85% de execução. Segundo a pasta, a revisão do cronograma ocorreu em razão de "circunstâncias técnicas e operacionais", motivo pelo qual a conclusão passou a ser prevista para julho de 2027.
Sobre o aumento dos custos, a secretaria afirmou que os acréscimos foram realizados por meio dos mecanismos previstos na legislação e nas cláusulas contratuais, ressaltando que as alterações seguiram os procedimentos legais aplicáveis à execução da obra.
Mesmo com o avanço físico informado pelo governo, o novo prazo amplia para mais de 16 anos a espera de centenas de famílias que perderam suas casas na tragédia de 2011. Para esses moradores, a conclusão da segunda etapa do Parque Ermitage representa o encerramento de um processo de reconstrução iniciado logo após o maior desastre climático da história de Teresópolis, mas que ainda permanece sem desfecho.
Atraso de obras mantém vítimas da tragédia de 2011 sem moradia em Teresópolis
Entrega completa da segunda etapa do Parque Ermitage, que prevê novas 500 unidades habitacionais, foi adiada para julho de 2027
Negra Li, Ira e Tiee se apresentam no Festival Sesc de Inverno em Teresópolis
Shows gratuitos acontecem na Praça Olímpica Luís de Camões. Festival também terá espetáculos de grandes nomes da dramaturgia brasileira
Encontro com Ronaldo Caiado mobiliza cerca de duas mil pessoas em Teresópolis
Pré-candidato à presidência teve reunião com empresários e debateu temas como agronegócio e segurança pública
Pré-candidato a presidente, Ronaldo Caiado participa de encontro em Teresópolis
Evento acontece nesta quinta-feira (9), na quadra da Casa de Portugal, na Várzea
Mudança na ciclofaixa provoca onda de críticas em Teresópolis
Ciclistas, corredores e moradores criticam a alteração no principal corredor de mobilidade ativa da cidade e demonstram preocupação com a segurança
Família cobra retomada de atendimento domiciliar para adolescente com síndrome rara em Teresópolis
Secretaria de Saúde confirma a necessidade da paciente, mas diz que apenas por medida judicial o serviço pode ser garantido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.