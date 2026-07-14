Aproximadamente 6 mil multas foram aplicadas por falta de pagamento da tarifa do estacionamento rotativo - Reprodução

Aproximadamente 6 mil multas foram aplicadas por falta de pagamento da tarifa do estacionamento rotativoReprodução

Publicado 14/07/2026 21:34 | Atualizado 14/07/2026 21:36

Teresópolis encerrou o primeiro semestre de 2026 com um dado que chama atenção: 23.083 infrações de trânsito registradas, uma média de 127 multas por dia, o maior volume entre os municípios da Região Serrana. O levantamento do Detran-RJ mostra que a cidade superou, com ampla margem, municípios mais populosos, como Nova Friburgo e Petrópolis.



A diferença é expressiva. Teresópolis registrou cerca de 28% mais multas que Nova Friburgo e 37% mais que Petrópolis, embora ambos os municípios tenham população superior e uma malha urbana maior. Maio foi o mês com o maior número de autuações, com 5.688 infrações, média de aproximadamente 183 multas por dia.



Embora a frota de veículos também tenha crescido nos últimos dois anos, esse aumento não ocorreu na mesma proporção das autuações. Entre junho de 2024 e junho de 2026, o número de veículos registrados em Teresópolis passou de 117.330 para 124.467, um crescimento de 6,1%. No mesmo período, considerando os dados do primeiro semestre de cada ano, as infrações de trânsito saltaram de 4.748 para 23.083, um aumento de 386,2%. Os números mostram que o avanço das multas foi muito superior ao crescimento da frota de veículos.



Estacionamento rotativo responde por um quarto das autuações



Outro dado que chama atenção é o peso do estacionamento rotativo nas estatísticas. Aproximadamente 6 mil multas, o equivalente a cerca de 25% do total, foram aplicadas por falta de pagamento da tarifa do sistema, informou a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) à imprensa. Para fins de comparação, durante todo o ano de 2024, já com o rotativo implementado, o município contabilizou 9.616 multas somados todos os tipos de infrações.

A SMSP também ressaltou que esse índice de autuações é considerado normal, estando dentro do padrão registrado em diversos outros municípios que utilizam sistemas semelhantes de estacionamento.

Os dados também indicam um crescimento geral das autuações no município. Mesmo desconsiderando essas autuações, Teresópolis ainda contabilizaria mais de 17 mil infrações no primeiro semestre, mantendo um volume elevado e superior ao registrado por municípios vizinhos.



Dificuldade na consulta de débitos induz motoristas ao erro

A grande queixa da população reside no fato de que o sistema atual não permite a consulta prévia de débitos de forma acessível e imediata. Sem esse mecanismo de verificação rápida, os usuários acabam ficando sem saber se possuem alguma pendência financeira ativa no momento do uso, o que os induz involuntariamente ao erro e resulta, inevitavelmente, na aplicação de multas que poderiam ser evitadas.