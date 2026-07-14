Aproximadamente 6 mil multas foram aplicadas por falta de pagamento da tarifa do estacionamento rotativoReprodução
A diferença é expressiva. Teresópolis registrou cerca de 28% mais multas que Nova Friburgo e 37% mais que Petrópolis, embora ambos os municípios tenham população superior e uma malha urbana maior. Maio foi o mês com o maior número de autuações, com 5.688 infrações, média de aproximadamente 183 multas por dia.
Embora a frota de veículos também tenha crescido nos últimos dois anos, esse aumento não ocorreu na mesma proporção das autuações. Entre junho de 2024 e junho de 2026, o número de veículos registrados em Teresópolis passou de 117.330 para 124.467, um crescimento de 6,1%. No mesmo período, considerando os dados do primeiro semestre de cada ano, as infrações de trânsito saltaram de 4.748 para 23.083, um aumento de 386,2%. Os números mostram que o avanço das multas foi muito superior ao crescimento da frota de veículos.
Outro dado que chama atenção é o peso do estacionamento rotativo nas estatísticas. Aproximadamente 6 mil multas, o equivalente a cerca de 25% do total, foram aplicadas por falta de pagamento da tarifa do sistema, informou a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) à imprensa. Para fins de comparação, durante todo o ano de 2024, já com o rotativo implementado, o município contabilizou 9.616 multas somados todos os tipos de infrações.
Teresópolis registrou mais de 120 multas por dia no primeiro semestre de 2026
Em dois anos, município saltou de 4.748 infrações para 23.083 multas no período de janeiro a junho
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