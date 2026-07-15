Programa de consultoria acompanhará o Teresópolis Convention por 12 meses para fortalecer a promoção do destino e a captação de eventos. - Divulgação

Programa de consultoria acompanhará o Teresópolis Convention por 12 meses para fortalecer a promoção do destino e a captação de eventos.Divulgação

Publicado 15/07/2026 13:33

Teresópolis recebeu, nesta semana, a visita da diretora-executiva do Visit Rio Convention & Visitors Bureau, Roberta Werner, em uma agenda voltada ao fortalecimento do turismo local. A iniciativa integra um programa de consultoria promovido pela Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro (FC&VB-RJ), que acompanhará o Teresópolis Convention & Visitors Bureau pelos próximos 12 meses.



Durante a visita, Roberta Werner participou de reuniões com representantes do Teresópolis Convention e realizou visitas técnicas a atrativos e equipamentos turísticos da cidade. O objetivo foi conhecer o destino, identificar oportunidades de desenvolvimento e alinhar estratégias para ampliar a promoção de Teresópolis e a captação de eventos.



O programa de consultoria prevê ações como a implantação de boas práticas de gestão, aprimoramento das estratégias comerciais, produção de banco de imagens e vídeos promocionais e fortalecimento da divulgação dos destinos turísticos fluminenses.

Para o presidente da Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro (FC&VB-RJ), Guilherme Abreu, o programa representa um importante investimento na qualificação dos destinos turísticos e no fortalecimento da atuação dos conventions em todo o estado.

“Estamos construindo uma rede cada vez mais preparada para promover os destinos fluminenses de forma estratégica e integrada. Essa consultoria permite identificar oportunidades, fortalecer a gestão dos conventions e potencializar a promoção turística de cada município. O resultado desse trabalho será um estado mais competitivo, com destinos mais estruturados e preparados para atrair visitantes, eventos e investimentos”, afirmou Guilherme.



Segundo a presidente do Teresópolis Convention & Visitors Bureau, Ingrid Bosi, a consultoria permitirá um diagnóstico do destino e contribuirá para definir ações que reforcem o posicionamento de Teresópolis no mercado turístico.

"Essa iniciativa da Federação reforça a importância de investir na profissionalização dos conventions e na construção de destinos cada vez mais estratégicos e competitivos. Mais do que fortalecer Teresópolis, este é mais um passo para projetarmos a força da Região Serrana do Rio de Janeiro como um conjunto de destinos preparados, integrados e comprometidos com a excelência na experiência do turista. Quando promovemos um destino de forma estratégica, contribuímos para o desenvolvimento de toda a cadeia do turismo, ampliamos a visibilidade da nossa região e geramos novas oportunidades para quem vive, empreende e investe aqui", comentou a presidente.



Para Roberta Werner, a iniciativa busca fortalecer os conventions do estado e ampliar a capacidade dos destinos de atrair visitantes e eventos, gerando benefícios para toda a cadeia do turismo: “A troca de experiências e o olhar estratégico sobre cada destino são fundamentais para identificar oportunidades de crescimento e construir ações alinhadas às necessidades locais. O objetivo é fortalecer os conventions e, consequentemente, gerar resultados positivos para toda a cadeia produtiva do turismo”, destacou.



O trabalho será desenvolvido ao longo de um ano, período em que o Teresópolis Convention receberá acompanhamento técnico para a implementação das ações previstas pela Federação.