Programa de consultoria acompanhará o Teresópolis Convention por 12 meses para fortalecer a promoção do destino e a captação de eventos.Divulgação
Durante a visita, Roberta Werner participou de reuniões com representantes do Teresópolis Convention e realizou visitas técnicas a atrativos e equipamentos turísticos da cidade. O objetivo foi conhecer o destino, identificar oportunidades de desenvolvimento e alinhar estratégias para ampliar a promoção de Teresópolis e a captação de eventos.
O programa de consultoria prevê ações como a implantação de boas práticas de gestão, aprimoramento das estratégias comerciais, produção de banco de imagens e vídeos promocionais e fortalecimento da divulgação dos destinos turísticos fluminenses.
Segundo a presidente do Teresópolis Convention & Visitors Bureau, Ingrid Bosi, a consultoria permitirá um diagnóstico do destino e contribuirá para definir ações que reforcem o posicionamento de Teresópolis no mercado turístico.
Para Roberta Werner, a iniciativa busca fortalecer os conventions do estado e ampliar a capacidade dos destinos de atrair visitantes e eventos, gerando benefícios para toda a cadeia do turismo: “A troca de experiências e o olhar estratégico sobre cada destino são fundamentais para identificar oportunidades de crescimento e construir ações alinhadas às necessidades locais. O objetivo é fortalecer os conventions e, consequentemente, gerar resultados positivos para toda a cadeia produtiva do turismo”, destacou.
O trabalho será desenvolvido ao longo de um ano, período em que o Teresópolis Convention receberá acompanhamento técnico para a implementação das ações previstas pela Federação.
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