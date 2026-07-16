Maestro João Carlos Martins é a primeira atração do Projeto Coroados em TeresópolisAcervo Fundação Bachiana
A proposta transforma a Praça da Matriz de Santa Teresa em um grande palco a céu aberto para uma experiência imersiva, onde diferentes manifestações artísticas dialogam entre si durante toda a programação.
Um projeto que reúne diferentes experiências culturais
A programação começa às 14h com a apresentação do produtor e percussionista DJ Marcelinho da Lua, referência nacional na mistura entre música eletrônica, bossa nova, samba e MPB. Enquanto o público chega ao evento, o artista conduz a abertura musical da tarde.
Paralelamente, acontece uma Oficina de Pintura Infantil, totalmente gratuita, com acompanhamento de artistas plásticos locais. O espaço foi pensado para estimular a criatividade das crianças e fortalecer o sentimento de pertencimento por meio da arte.
Música de excelência em um cenário histórico
Às 16h, a Orquestra FESO Pro Arte (OFESP) inicia a programação musical sob a regência do maestro Leonardo Pinto, apresentando obras de grande reconhecimento do público. Na sequência, acontece o momento mais aguardado do evento: a entrada do maestro João Carlos Martins, que regerá As Quatro Estações, de Antonio Vivaldi, considerada uma das composições mais emblemáticas da música clássica mundial.
Reconhecido internacionalmente como um dos maiores intérpretes de Bach do século XX e exemplo de superação, João Carlos Martins estreia em Teresópolis conduzindo um espetáculo que une técnica, emoção e inspiração.
Música e pintura em perfeita sintonia
Durante toda a programação musical, quatro artistas plásticos desenvolverão, ao vivo, obras inspiradas em pontos turísticos de Teresópolis sob a ótica das quatro estações do ano. Participam da intervenção os artistas de renome internacional, com obras e exposições realizadas no Brasil e no exterior, Bruno Big, Ju Angelino, Marcelo Ment e o teresopolitano Juan de Melo Fajin.
À medida que a Orquestra FESO Pro Arte e o maestro João Carlos Martins regem a orquestra, os artistas transformarão a música em expressão visual, criando simultaneamente quatro obras inéditas.
Arte que continua transformando vidas
As telas produzidas durante o espetáculo ganharão um novo propósito após o evento. Além da experiência artística, o Projeto Coroados deixará um legado social. As obras serão destinadas ao Música para Juventude, projeto social desenvolvido pela FESO Pro Arte, e posteriormente leiloadas. Os recursos arrecadados serão revertidos para a aquisição de novos instrumentos musicais destinados aos alunos atendidos pela iniciativa.
Estrutura, tecnologia e acessibilidade
O Projeto Coroados contará com sistema de som de alta definição, uma Unidade Móvel de Produção, para as transmissões de todos os detalhes das pinturas e regências, em dois painéis de LED com 15 metros² cada, 900 lugares sentados, banheiros VIP, duas cabines exclusivas acessíveis para pessoas com deficiência (PcD), equipe de apoio e uma UTI móvel. Também foram previstos espaço reservado para pessoas com deficiência e monitores especializados durante a Oficina de Pintura Infantil.
Segundo dia leva inspiração ao público
A programação continua no dia 27 de julho, com o Café com Ideias, realizado em parceria com a ACIAT.
Na ocasião, João Carlos Martins apresentará a palestra "A Música Venceu", compartilhando sua trajetória de superação, resiliência e amor pela arte. O encontro terá entrada gratuita mediante inscrição pelo www.aciat.com.br.
Serviço
26 de julho – Praça da Igreja de Santa Teresa – Centro – Teresópolis
14h – DJ Marcelinho da Lua e Oficina de Pintura Infantil
16h – Orquestra FESO Pro Arte
Na sequência – João Carlos Martins rege As Quatro Estações com artistas plásticos pintando ao vivo
17h50 – Encerramento
27 de julho
Café com Ideias – Primeira Igreja Batista de Teresópolis – Agriões
9h – Palestra 'A Música Venceu'
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