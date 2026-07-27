Maestros João Carlos Martins (esquerda) e Leonardo PintoJannaina Costa
O ponto alto da programação foi o espetáculo realizado na tarde de domingo (26). A Orquestra Feso Pró-Arte abriu a apresentação sob a regência do maestro Leonardo Pinto e, em seguida, recebeu no palco o maestro João Carlos Martins, que assumiu a regência em um momento especial do concerto. O repertório reuniu obras de Antonio Vivaldi, além de clássicos consagrados e músicas populares.
Antes do concerto, a programação já movimentava a praça com a apresentação do DJ Marcelinho da Lua e uma oficina de pintura voltada para crianças, reunindo públicos de diferentes idades em uma experiência que ocupou o espaço público com arte, convivência e participação.
"A música clássica não pode ficar restrita à elite. Quando levamos um espetáculo para uma praça, mostramos que essa arte pertence a todos. É isso que significa democratizar a cultura. Ao longo da minha carreira, procurei levar a música para todos os cantos. Não existe uma favela no estado de São Paulo por onde eu não tenha passado. Entendo que o músico é um missionário. E é assim que me sinto hoje", afirmou o maestro João Carlos.
Se no domingo o público foi conquistado pelo concerto, na manhã desta segunda-feira (27) foi a história de vida de João Carlos Martins que prendeu a atenção de um auditório lotado. Durante a palestra "A Música Venceu", promovida pela Aciat no Café com Ideias, na Primeira Igreja Batista de Teresópolis, o maestro relembrou momentos decisivos de sua trajetória e mostrou como determinação, disciplina e paixão pela música lhe permitiram superar obstáculos que pareciam intransponíveis.
O encontro também teve momentos musicais ao lado do maestro Leonardo Pinto, que recebeu um reconhecimento público de João Carlos Martins. Ao destacar a qualidade artística do regente teresopolitano, o maestro Jõao Carlos afirmou que pretende convidá-lo para reger a Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP em uma futura apresentação, gesto que coroou a participação da Orquestra Feso Pró-Arte no Projeto.
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