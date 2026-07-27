Maestros João Carlos Martins (esquerda) e Leonardo Pinto - Jannaina Costa

Maestros João Carlos Martins (esquerda) e Leonardo PintoJannaina Costa

Publicado 27/07/2026 17:25

A primeira edição do Projeto Coroados mostrou que há espaço para grandes encontros culturais em Teresópolis. Durante dois dias de programação gratuita, mais de três mil pessoas participaram das atividades que trouxeram à cidade o maestro João Carlos Martins para dois eventos inéditos e gratuitos.



O ponto alto da programação foi o espetáculo realizado na tarde de domingo (26). A Orquestra Feso Pró-Arte abriu a apresentação sob a regência do maestro Leonardo Pinto e, em seguida, recebeu no palco o maestro João Carlos Martins, que assumiu a regência em um momento especial do concerto. O repertório reuniu obras de Antonio Vivaldi, além de clássicos consagrados e músicas populares.

Enquanto a música envolvia o público, os artistas plásticos Bruno Big, Ju Angelino, Marcelo Ment e Juan Atos produziam pinturas ao vivo inspiradas nas estações do ano, criando um diálogo entre música e artes visuais que deu uma identidade única ao espetáculo. As pinturas serão leiloadas posteriormente em prol do projeto social "Música para a Juventude" do Centro Cultural Feso Pro Arte.



Antes do concerto, a programação já movimentava a praça com a apresentação do DJ Marcelinho da Lua e uma oficina de pintura voltada para crianças, reunindo públicos de diferentes idades em uma experiência que ocupou o espaço público com arte, convivência e participação.

Ao falar sobre a importância de levar a música para espaços públicos, João Carlos Martins destacou que democratizar a cultura sempre foi um dos pilares de sua trajetória. Para o maestro, iniciativas como o Projeto Coroados aproximam a música clássica da população e mostram que ela deve ser acessível a todos.



"A música clássica não pode ficar restrita à elite. Quando levamos um espetáculo para uma praça, mostramos que essa arte pertence a todos. É isso que significa democratizar a cultura. Ao longo da minha carreira, procurei levar a música para todos os cantos. Não existe uma favela no estado de São Paulo por onde eu não tenha passado. Entendo que o músico é um missionário. E é assim que me sinto hoje", afirmou o maestro João Carlos.

Público compareceu em peso ao evento Reprodução Paróquia St Teresa

Homenagem merecida

Um dos momentos mais simbólicos do espetáculo foi a homenagem prestada pelo artista plástico teresopolitano Juan Atos a João Carlos Martins. Ao fim da apresentação, ele entregou ao maestro um retrato pintado, como forma de reconhecer sua trajetória e sua contribuição para a democratização da música clássica. Emocionado, João Carlos Martins agradeceu o presente e destacou a sensibilidade da obra, que eternizou sua passagem por Teresópolis.



Homenagem do artista teresopolitano Juan Atos ao maestro Reprodução IG Juan Atos



Muito além da música



Se no domingo o público foi conquistado pelo concerto, na manhã desta segunda-feira (27) foi a história de vida de João Carlos Martins que prendeu a atenção de um auditório lotado. Durante a palestra "A Música Venceu", promovida pela Aciat no Café com Ideias, na Primeira Igreja Batista de Teresópolis, o maestro relembrou momentos decisivos de sua trajetória e mostrou como determinação, disciplina e paixão pela música lhe permitiram superar obstáculos que pareciam intransponíveis.



O encontro também teve momentos musicais ao lado do maestro Leonardo Pinto, que recebeu um reconhecimento público de João Carlos Martins. Ao destacar a qualidade artística do regente teresopolitano, o maestro Jõao Carlos afirmou que pretende convidá-lo para reger a Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP em uma futura apresentação, gesto que coroou a participação da Orquestra Feso Pró-Arte no Projeto.

Palestra no Café com Ideias. Maestros João Carlos Martins e Leonardo Pinto Jannaina Costa

O vice-presidente da Aciat, Felipe Coelho, destacou que o Café com Ideias se consolidou como um patrimônio de Teresópolis. Segundo ele, o evento chega à maioridade mantendo sua essência: oferecer, de forma gratuita, um espaço para a troca de conhecimento, inspiração e geração de oportunidades.

"O Café com Ideias já faz parte da história de Teresópolis. São 18 anos de um evento totalmente gratuito, que hoje é um verdadeiro ativo da cidade. Ao longo dessa trajetória, reunimos grandes nomes do cenário nacional e também muitas pratas da casa, sempre com o propósito de levar inspiração, informação e criar oportunidades de relacionamento. Receber João Carlos Martins em uma edição tão simbólica reforça esse compromisso e nos motiva a continuar promovendo encontros que contribuam para o desenvolvimento de Teresópolis.", afirmou.

Ao reunir música de concerto, artes visuais, atividades para crianças e uma palestra inspiradora, o Projeto Coroados encerrou sua primeira edição deixando como principal legado a aproximação entre grandes nomes da cultura e o público. O sucesso de participação reforça o potencial de Teresópolis para receber iniciativas que democratizam o acesso à arte e ampliam a presença da cultura no cotidiano da cidade.

O Projeto Coroados é apresentado pela Enel Brasil e realizado pela SixFour Eventos e a Bee Art Produções, com apoio de diversas empresas e associações locais.

"O Projeto Coroados demonstra que cultura e desenvolvimento caminham juntos. Quando levamos um espetáculo dessa dimensão para um espaço público, aproximamos as pessoas da arte, valorizamos o nosso patrimônio e movimentamos a cidade. O Sincomércio acredita que iniciativas como essa fortalecem Teresópolis, estimulam o comércio, atraem visitantes e ampliam o sentimento de pertencimento da população. Foi emocionante", comentou o presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein.