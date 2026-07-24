Ponte foi construída em 1953JVC
Procurada pela reportagem de O DIA, a Prefeitura de Teresópolis confirmou que estuda possíveis intervenções na estrutura, mas esclareceu que nenhuma decisão foi tomada até o momento. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, está em andamento uma fase de estudos técnicos e de planejamento para avaliar alterações na ponte com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito no trecho, onde atualmente ocorre uma bifurcação das pistas.
A pasta acrescentou que o trabalho ainda está em fase preliminar. "Por se tratar de um estudo em desenvolvimento, ainda não há definição sobre o projeto final ou cronograma de execução", informou o município.
Agora, os estudos sobre a ponte indicam que a reorganização viária da Avenida Lúcio Meira poderá ganhar um novo capítulo.
Prefeitura de Teresópolis confirma estudos para alterações na ponte da Av. Lúcio Meira
Após retirar a ciclofaixa e ampliar as pistas para veículos, Secretaria de Obras diz avaliar intervenções na estrutura próxima à Praça Olímpica para dar fluidez ao trânsito
Fim de semana com programação cultural diversificada em Teresópolis
Eventos gratuitos de música, artes e empreendedorismo, com opções para toda a família
Queda de árvore sobre motocilista reforça preocupação com segurança viária em Teresópolis
Episódio reacende debate em torno da segurança na Avenida Lúcio Meira, principal corredor viário de cidade, que tem sido alvo de críticas desde as recentes mudanças na mobilidade urbana
Polícia Civil investiga execução de morador em Albuquerque, Teresópolis
Homem de 33 anos foi baledado ao chegar em casa na madrugada de domingo (19)
PF faz operação contra estelionato previdenciário em Teresópolis
Operação investiga grupo criminoso suspeito de causar prejuízo de cerca de R$ 2 milhões aos cofres públicos
Projeto Coroados traz Maestro João Carlos Martins pela 1ª vez a Teresópolis
Evento gratuito reúne concerto inédito, pintura ao vivo, oficina de pintura infantil, palestra inspiradora e ação beneficente em dois dias de programação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.