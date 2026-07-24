Ponte foi construída em 1953 - JVC

Ponte foi construída em 1953JVC

Publicado 24/07/2026 18:05

A possibilidade de uma nova mudança no trânsito da região central de Teresópolis voltou a chamar a atenção de moradores e motoristas. Desta vez, o foco é a ponte localizada na Avenida Lúcio Meira, nas proximidades da Praça Olímpica Luís de Camões, cuja eventual retirada passou a ser alvo de especulações nos últimos dias.





Procurada pela reportagem de O DIA, a Prefeitura de Teresópolis confirmou que estuda possíveis intervenções na estrutura, mas esclareceu que nenhuma decisão foi tomada até o momento. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, está em andamento uma fase de estudos técnicos e de planejamento para avaliar alterações na ponte com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito no trecho, onde atualmente ocorre uma bifurcação das pistas.



A pasta acrescentou que o trabalho ainda está em fase preliminar. "Por se tratar de um estudo em desenvolvimento, ainda não há definição sobre o projeto final ou cronograma de execução", informou o município.



Agora, os estudos sobre a ponte indicam que a reorganização viária da Avenida Lúcio Meira poderá ganhar um novo capítulo. A discussão acontece poucas semanas após uma das maiores alterações viárias realizadas na região central da cidade. A Prefeitura promoveu uma reconfiguração do trânsito na Avenida Lúcio Meira, com a retirada da ciclofaixa existente no trecho da rua Franciso Sá até a Rua Tenente Luiz Meirelles, no sentido Alto. A intervenção aumentou o número de faixas para automóveis e modificou a circulação na principal via do Centro, medida apresentada pelo município como uma forma de melhorar a fluidez do tráfego. As mudanças, entretanto, também provocaram debates entre ciclistas, motoristas e moradores sobre seus impactos na mobilidade urbana.Procurada pela reportagem de O DIA, a Prefeitura de Teresópolis confirmou que estuda possíveis intervenções na estrutura, mas esclareceu que nenhuma decisão foi tomada até o momento. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, está em andamento uma fase de estudos técnicos e de planejamento para avaliar alterações na ponte com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito no trecho, onde atualmente ocorre uma bifurcação das pistas.A pasta acrescentou que o trabalho ainda está em fase preliminar. "Por se tratar de um estudo em desenvolvimento, ainda não há definição sobre o projeto final ou cronograma de execução", informou o município.Agora, os estudos sobre a ponte indicam que a reorganização viária da Avenida Lúcio Meira poderá ganhar um novo capítulo.

Ponte septuagenária

A ponte da Avenida Lúcio Meira foi construída em 1953, durante a gestão do prefeito Roger de Souza Malhardes, para ampliar a ligação entre o Centro e o Vale do Paraíso, tornando-se um marco da expansão urbana de Teresópolis. Mais de sete décadas depois, a estrutura permanece como um dos principais acessos da região central, mas passou a concentrar gargalos no trânsito devido ao aumento da frota de veículos. Em 2016, durante as obras de revitalização da Reta, a ponte recebeu uma estrutura lateral para permitir a passagem da ciclofaixa sobre o Rio Paquequer, integrando o novo sistema de mobilidade implantado na época.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informa que está em andamento uma fase de estudos técnicos e de planejamento voltada à avaliação de possíveis intervenções na estrutura da ponte localizada na Avenida Lúcio Meira, nas proximidades da Praça Olímpica, para desafogar o trânsito onde nela ocorre uma bifurcação. Por se tratar de um estudo em desenvolvimento, ainda não há definição sobre o projeto final ou cronograma de execução.