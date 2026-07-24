Maestro João Carlos Martins é a primeira atração do Projeto Coroados em TeresópolisAcervo Fundação Bachiana

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Jannaina Costa
Quem estiver em Teresópolis neste fim de semana terá uma programação variada, com opções para toda a família. Concertos, feiras, espetáculos, cinema inclusivo e apresentações culturais movimentam diferentes espaços da cidade entre sexta-feira (24) e domingo (26).

Música clássica e artes plásticas de graça na Praça Santa Teresa

O grande destaque é o espetáculo Vivaldi Sons & Cores, promovido pelo Projeto Coroados. No domingo (26), a partir das 14h, a Praça Santa Teresa será palco de uma experiência que une música clássica e artes plásticas. A programação inclui oficina de pintura infantil, apresentação da Orquestra Feso Pro Arte e participação especial do grande maestro João Carlos Martins, que regerá trechos de As Quatro Estações, de Antonio Vivaldi. A entrada é gratuita.
Outra opção para os amantes da música erudita é a Série Concertos de Gala, da Feso Pro Arte, que traz a pianista Simone Leitão ao Teatro Feso, no sábado, às 20h.
Estendendo o fim de semana, na segunda-feira (27), às 9h, o maestro João Carlos Martins volta à cena com a palestra "A Música Venceu", em que compartilhará momentos marcantes de sua trajetória de superação, resiliência e dedicação à arte. Promovido em parcerica com a Aciat, o encontro é gratuito, mediante retirada antecipada de ingressos (www.aciat.com.br), e acontece na Primeira Igreja Batista de Teresópolis, no bairro de Agriões.

Casa de Cultura reúne samba, talentos locais e cinema inclusivo

A Casa de Cultura Adolpho Bloch (CCAB) preparou três atrações para o fim de semana. Nesta sexta-feira (24), às 20h, acontece o espetáculo "Recortes do Samba – 5ª Edição: Elizeth Cardoso, Divinamente Divina". A cantora Lycia Maria presta homenagem a uma das maiores intérpretes da música brasileira, acompanhada pelos músicos Júlio Rocha e Zeca Winicky, com arranjos do maestro Alexandre Guichard.

No sábado (25), a partir das 18h, o projeto Talentos da Casa leva ao público apresentações gratuitas de música, teatro, dança, artes plásticas e artes circenses, reunindo alunos, professores e colaboradores da instituição.

Já no domingo (26), a programação é voltada para toda a família com o Cine Inclusivo. Às 15h será exibida a animação Lilo & Stitch, com audiodescrição e legendas descritivas (Closed Caption). Em seguida, às 17h, será a vez de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso. A entrada é gratuita.

Festival Sesc de Inverno

O Festival Sesc de Inverno também movimenta a cidade. No sábado (25), a Calçada da Fama recebe o grupo Capivaras Molhadas, às 13h. À noite, o público poderá assistir ao espetáculo teatral Desato, às 19h30, no Sesc Teresópolis, enquanto o Sesc Bistrô recebe show da banda Chilli. Já no domingo (26), a programação continua com o espetáculo de artes cênicas Encontro, às 16h.

Com opções espalhadas por diferentes pontos da cidade, o fim de semana promete agradar desde quem busca um programa em família até os apreciadores de música, teatro e arte.
Feira de empreendedorismo feminino
O Restaurante Sinhá, em Agriões, recebe mais uma edição do Espaço Levanta Mulheres. No sábado (25) e no domingo (26), das 11h30 às 15h30, o público poderá conhecer marcas autorais de empreendedoras locais, com produtos de artesanato, moda, gastronomia e presentes. A programação inclui recreação infantil no sábado, além de música ao vivo com João Gaborges e quadrilha junina no domingo. Durante o evento, clientes que realizarem compras acima de R$ 200 nas marcas participantes do Projeto Levanta Mulheres recebem 10% de desconto no consumo no restaurante.
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