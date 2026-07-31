Igor Edelstein e o vereador Jorge PretoDivulgação Sincomercio
De acordo com o texto da moção, a homenagem destaca a trajetória de Igor Edelstein à frente do Sincomércio e sua contribuição para o fortalecimento do setor empresarial por meio de ações voltadas à capacitação de empresários, ao incentivo ao empreendedorismo e à promoção do desenvolvimento econômico. O documento também ressalta a atuação da entidade na criação de iniciativas que estimulam o crescimento do comércio e a geração de oportunidades para a população.
A cerimônia foi realizada na sede da Câmara Municipal e reuniu autoridades, representantes da segurança pública e convidados. Durante o encontro, também foi reforçada a intenção de levar para São José do Vale do Rio Preto projetos e experiências desenvolvidos pelo Sincomércio Teresópolis, com foco na valorização do comércio local e na promoção de ações conjuntas entre o poder público e a iniciativa privada.
Para Igor Edelstein, o reconhecimento representa, sobretudo, o fortalecimento de uma parceria entre os dois municípios.
"Recebo essa homenagem com muita gratidão e também com um grande senso de responsabilidade. Mais do que um reconhecimento ao trabalho do Sincomércio, este é o início de uma parceria que tem como objetivo fortalecer o comércio local, apoiar os empreendedores e contribuir para o desenvolvimento de São José do Vale do Rio Preto", destacou.
O vereador Jorge Antônio Moura de Rezende afirmou que a aproximação ocorreu após conhecer o trabalho desenvolvido pelo Sincomércio Teresópolis e ressaltou que a experiência da entidade poderá contribuir para impulsionar o comércio vale-pretano por meio de campanhas, eventos, capacitações e outras ações voltadas ao setor.
Projeto de lei propõe campanha anual para incentivar compras no comércio local de São José do Vale do Rio Preto
Durante a cerimônia em que homenageou o presidente do Sincomércio, o vereador Jorge Antônio Moura de Rezende também apresentou uma proposta voltada ao fortalecimento da economia do município. O parlamentar protocolou o Projeto de Lei nº 1.317/2026, que institui a Campanha Municipal de Valorização do Comércio Local em São José do Vale do Rio Preto.
Pela proposta, a campanha será realizada anualmente no dia 30 de outubro, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de priorizar as compras no comércio da cidade e estimular o desenvolvimento econômico local.
Na justificativa do projeto, o vereador destaca que fortalecer o comércio municipal significa manter os recursos circulando na própria cidade, contribuindo para a geração de empregos, o aumento da arrecadação e o crescimento das empresas locais. O texto também ressalta o papel dos microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, produtores rurais e prestadores de serviços na economia vale-pretana.
Além de incentivar a população a consumir no comércio local, o projeto estabelece como objetivos estimular a geração de emprego e renda, promover a valorização dos empreendedores do município e ampliar a conscientização sobre a importância dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas locais.
Presidente do Sincomércio Teresópolis recebe Moção de Aplausos em São José do Vale do Rio Preto
Homenagem reconhece atuação de Igor Edelstein no fortalecimento do comércio e reforça parceria com município, que integra a base de representação da entidade
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