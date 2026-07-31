Igor Edelstein e o vereador Jorge Preto - Divulgação Sincomercio

Igor Edelstein e o vereador Jorge PretoDivulgação Sincomercio

Publicado 31/07/2026 10:18

O presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein, recebeu, nesta quinta-feira (31), uma Moção de Aplausos concedida pela Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto. A homenagem, proposta pelo vereador Jorge Antônio Moura de Rezende, reconhece o trabalho desenvolvido pela entidade em prol do fortalecimento do comércio e do empreendedorismo. Embora tenha sede em Teresópolis, o Sincomércio também representa oficialmente os empresários de São José do Vale do Rio Preto e Guapimirim.



De acordo com o texto da moção, a homenagem destaca a trajetória de Igor Edelstein à frente do Sincomércio e sua contribuição para o fortalecimento do setor empresarial por meio de ações voltadas à capacitação de empresários, ao incentivo ao empreendedorismo e à promoção do desenvolvimento econômico. O documento também ressalta a atuação da entidade na criação de iniciativas que estimulam o crescimento do comércio e a geração de oportunidades para a população.



A cerimônia foi realizada na sede da Câmara Municipal e reuniu autoridades, representantes da segurança pública e convidados. Durante o encontro, também foi reforçada a intenção de levar para São José do Vale do Rio Preto projetos e experiências desenvolvidos pelo Sincomércio Teresópolis, com foco na valorização do comércio local e na promoção de ações conjuntas entre o poder público e a iniciativa privada.



Para Igor Edelstein, o reconhecimento representa, sobretudo, o fortalecimento de uma parceria entre os dois municípios.



"Recebo essa homenagem com muita gratidão e também com um grande senso de responsabilidade. Mais do que um reconhecimento ao trabalho do Sincomércio, este é o início de uma parceria que tem como objetivo fortalecer o comércio local, apoiar os empreendedores e contribuir para o desenvolvimento de São José do Vale do Rio Preto", destacou.



O vereador Jorge Antônio Moura de Rezende afirmou que a aproximação ocorreu após conhecer o trabalho desenvolvido pelo Sincomércio Teresópolis e ressaltou que a experiência da entidade poderá contribuir para impulsionar o comércio vale-pretano por meio de campanhas, eventos, capacitações e outras ações voltadas ao setor.



Projeto de lei propõe campanha anual para incentivar compras no comércio local de São José do Vale do Rio Preto



Durante a cerimônia em que homenageou o presidente do Sincomércio, o vereador Jorge Antônio Moura de Rezende também apresentou uma proposta voltada ao fortalecimento da economia do município. O parlamentar protocolou o Projeto de Lei nº 1.317/2026, que institui a Campanha Municipal de Valorização do Comércio Local em São José do Vale do Rio Preto.



Pela proposta, a campanha será realizada anualmente no dia 30 de outubro, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de priorizar as compras no comércio da cidade e estimular o desenvolvimento econômico local.



Na justificativa do projeto, o vereador destaca que fortalecer o comércio municipal significa manter os recursos circulando na própria cidade, contribuindo para a geração de empregos, o aumento da arrecadação e o crescimento das empresas locais. O texto também ressalta o papel dos microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, produtores rurais e prestadores de serviços na economia vale-pretana.



Além de incentivar a população a consumir no comércio local, o projeto estabelece como objetivos estimular a geração de emprego e renda, promover a valorização dos empreendedores do município e ampliar a conscientização sobre a importância dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas locais.