Segundo os órgãos de fiscalização, as condições comprometiam tanto a segurança quanto a acessibilidade dos usuários.Divulgação Procon RJ

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Jannaina Costa
Um ônibus que operava no Terminal Rodoviário de Teresópolis foi retirado de circulação durante uma operação de fiscalização realizada nesta segunda-feira (27). A inspeção identificou problemas relacionados à segurança e à acessibilidade do veículo, impedindo que ele continuasse transportando passageiros até a regularização das pendências.

A ação reuniu equipes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), Procon-RJ, Detran-RJ, Polícia Militar e outros órgãos, que verificaram as condições de conservação e funcionamento dos coletivos que atendem a população.

Entre as irregularidades encontradas estavam um extintor de incêndio fora da validade, falhas no sistema de iluminação, botões de solicitação de parada sem funcionamento e defeitos no elevador destinado ao embarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. De acordo com os fiscais, esses problemas comprometem requisitos básicos de segurança e de acessibilidade exigidos para a prestação do serviço.

A operação também foi realizada em Magé. Somando os dois municípios, cinco ônibus foram retirados de circulação e três empresas acabaram autuadas durante a força-tarefa.

De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, a iniciativa integra uma série de ações voltadas à fiscalização do transporte coletivo intermunicipal, com foco na garantia dos direitos dos passageiros e no cumprimento das normas de segurança. Novas operações deverão ser realizadas em outras cidades do estado.
A Viação Dedo de Deus, responsável pelo ônibus retirado de circulação, informou que a ocorrência envolvendo o extintor de incêndio foi causada por uma inconsistência na leitura do QR Code de identificação do equipamento, e não pela ausência de condições de uso. A empresa afirmou ainda que as demais observações feitas pelos fiscais referiam-se a apontamentos pontuais, que já foram totalmente corrigidos.
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