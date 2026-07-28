Segundo os órgãos de fiscalização, as condições comprometiam tanto a segurança quanto a acessibilidade dos usuários.Divulgação Procon RJ
A ação reuniu equipes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), Procon-RJ, Detran-RJ, Polícia Militar e outros órgãos, que verificaram as condições de conservação e funcionamento dos coletivos que atendem a população.
Entre as irregularidades encontradas estavam um extintor de incêndio fora da validade, falhas no sistema de iluminação, botões de solicitação de parada sem funcionamento e defeitos no elevador destinado ao embarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. De acordo com os fiscais, esses problemas comprometem requisitos básicos de segurança e de acessibilidade exigidos para a prestação do serviço.
A operação também foi realizada em Magé. Somando os dois municípios, cinco ônibus foram retirados de circulação e três empresas acabaram autuadas durante a força-tarefa.
De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, a iniciativa integra uma série de ações voltadas à fiscalização do transporte coletivo intermunicipal, com foco na garantia dos direitos dos passageiros e no cumprimento das normas de segurança. Novas operações deverão ser realizadas em outras cidades do estado.
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