Ancelotti com os pequenos torcedores na Granja Comary - Rafael Ribeiro / CBF

Ancelotti com os pequenos torcedores na Granja ComaryRafael Ribeiro / CBF

Publicado 30/07/2026 16:13

A Granja Comary, em Teresópolis, voltou a receber nesta quinta-feira (30) o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O comandante da equipe principal acompanhou as semifinais da Copa do Brasil Sub-15 e participou de uma reunião com os treinadores das categorias de base da CBF, reforçando a integração entre os diferentes níveis da Seleção Brasileira.

Durante a visita, Ancelotti percorreu os campos do centro de treinamento para observar as partidas entre Atlético-MG e Cruzeiro e Ceará e Internacional, válidas pela reta final da competição nacional da categoria. O treinador esteve acompanhado de integrantes da comissão técnica da Seleção Principal e conversou com profissionais responsáveis pelo desenvolvimento dos jovens atletas.

Além de assistir aos jogos, o italiano participou de um encontro com os técnicos das Seleções de base. A reunião teve como objetivo fortalecer a troca de informações entre as comissões técnicas e alinhar o trabalho de formação de atletas, estratégia considerada pela CBF como parte do planejamento para o próximo ciclo da Seleção Brasileira.

Desde que retomou as atividades presenciais no Brasil nesta semana, Ancelotti tem destacado que pretende ampliar a observação de jovens jogadores durante o ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030. Segundo o treinador, a ideia é renovar gradualmente a equipe principal, acompanhando de perto atletas em ascensão, sem abrir mão da experiência de parte do grupo atual.