A etapa de Teresópolis abre a disputa regional da Copa Sesc de Futsal, reunindo equipes formadas por trabalhadores do comércio, serviços e turismo. Os campeões avançam para a final estadual em Petrópolis. - Divulgação Sesc RJ

A etapa de Teresópolis abre a disputa regional da Copa Sesc de Futsal, reunindo equipes formadas por trabalhadores do comércio, serviços e turismo. Os campeões avançam para a final estadual em Petrópolis.Divulgação Sesc RJ

Publicado 03/08/2026 12:00





As equipes interessadas têm até 4 de agosto para efetuar a inscrição gratuitamente na unidade do Sesc. Os campeões da etapa regional garantem vaga na fase final da competição, marcada para os dias 16 e 18 de outubro, no Hotel Parque Sesc Nogueira, em Petrópolis. Para as equipes classificadas, o Sesc RJ custeará transporte, hospedagem e alimentação.



Podem participar trabalhadores do comércio, estagiários e jovens aprendizes com idade mínima de 18 anos. Cada equipe poderá inscrever até 15 atletas para a fase regional e até 10 jogadores para a etapa decisiva. Todos os participantes devem possuir a credencial plena do Sesc dentro da validade.



Considerada a principal competição esportiva voltada aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo no estado do Rio de Janeiro, a Copa Sesc busca incentivar a prática esportiva, promover hábitos saudáveis e fortalecer a integração entre os comerciários e as empresas.



Ao todo, o torneio contará com etapas regionais em nove municípios fluminenses: Teresópolis, Petrópolis (Nogueira), Nova Friburgo, Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti, Três Rios, Barra Mansa e Ramos, na capital. Os campeões de cada etapa disputarão o título estadual na fase final.



Serviço



14ª Copa Sesc de Futsal Masculino – Etapa Teresópolis



Inscrições: até 4 de agosto

Competição: 11, 12, 13 e 16 de agosto

Local: Sesc Teresópolis

Público: trabalhadores, estagiários e jovens aprendizes de empresas do comércio de bens, serviços e turismo, maiores de 18 anos

Inscrições: gratuitas

Exigência: credencial plena do Sesc válida As inscrições para a 14ª Copa Sesc de Futsal Masculino estão abertas em Teresópolis. A competição é voltada a trabalhadores de empresas do comércio de bens, serviços e turismo e terá a fase regional realizada na unidade do Sesc Teresópolis entre os dias 11 e 16 de agosto.As equipes interessadas têm até 4 de agosto para efetuar a inscrição gratuitamente na unidade do Sesc. Os campeões da etapa regional garantem vaga na fase final da competição, marcada para os dias 16 e 18 de outubro, no Hotel Parque Sesc Nogueira, em Petrópolis. Para as equipes classificadas, o Sesc RJ custeará transporte, hospedagem e alimentação.Podem participar trabalhadores do comércio, estagiários e jovens aprendizes com idade mínima de 18 anos. Cada equipe poderá inscrever até 15 atletas para a fase regional e até 10 jogadores para a etapa decisiva. Todos os participantes devem possuir a credencial plena do Sesc dentro da validade.Considerada a principal competição esportiva voltada aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo no estado do Rio de Janeiro, a Copa Sesc busca incentivar a prática esportiva, promover hábitos saudáveis e fortalecer a integração entre os comerciários e as empresas.Ao todo, o torneio contará com etapas regionais em nove municípios fluminenses: Teresópolis, Petrópolis (Nogueira), Nova Friburgo, Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti, Três Rios, Barra Mansa e Ramos, na capital. Os campeões de cada etapa disputarão o título estadual na fase final.14ª Copa Sesc de Futsal Masculino – Etapa TeresópolisInscrições: até 4 de agostoCompetição: 11, 12, 13 e 16 de agostoLocal: Sesc TeresópolisPúblico: trabalhadores, estagiários e jovens aprendizes de empresas do comércio de bens, serviços e turismo, maiores de 18 anosInscrições: gratuitasExigência: credencial plena do Sesc válida Regulamento aqui Calendário da Copa Sesc de Futsal



Etapas regionais

Sesc Teresópolis – Inscrições: 28/7 a 4/8 | Competição: 11, 12, 13 e 16/8.

Sesc Nogueira (Petrópolis) – Inscrições: 1º/8 a 17/8 | Competição: 23/8 a 6/9.

Sesc Nova Friburgo – Inscrições: 4/8 a 21/8 | Competição: 6 e 13/9.

Sesc São Gonçalo – Inscrições: 4/8 a 28/8 | Competição: 5 e 6/9.

Sesc Niterói – Inscrições: 4/8 a 5/9 | Competição: 5 e 12/9.

Sesc Barra Mansa – Inscrições: 4/8 a 9/8 | Competição: 6, 13, 20 e 27/9.

Sesc São João de Meriti – Inscrições: 4/8 a 28/8 | Competição: 13, 20 e 27/9.

Sesc Ramos (Rio de Janeiro) – Inscrições: 28/7 a 4/9 | Competição: 13 e 27/9.

Sesc Três Rios – Inscrições: 4/8 a 4/9 | Competição: 20 e 27/9.

Etapa final

Sesc Nogueira (Petrópolis): 16 e 18/10

Relatar erro

Você pode gostar