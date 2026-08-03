A etapa de Teresópolis abre a disputa regional da Copa Sesc de Futsal, reunindo equipes formadas por trabalhadores do comércio, serviços e turismo. Os campeões avançam para a final estadual em Petrópolis.Divulgação Sesc RJ
As equipes interessadas têm até 4 de agosto para efetuar a inscrição gratuitamente na unidade do Sesc. Os campeões da etapa regional garantem vaga na fase final da competição, marcada para os dias 16 e 18 de outubro, no Hotel Parque Sesc Nogueira, em Petrópolis. Para as equipes classificadas, o Sesc RJ custeará transporte, hospedagem e alimentação.
Podem participar trabalhadores do comércio, estagiários e jovens aprendizes com idade mínima de 18 anos. Cada equipe poderá inscrever até 15 atletas para a fase regional e até 10 jogadores para a etapa decisiva. Todos os participantes devem possuir a credencial plena do Sesc dentro da validade.
Considerada a principal competição esportiva voltada aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo no estado do Rio de Janeiro, a Copa Sesc busca incentivar a prática esportiva, promover hábitos saudáveis e fortalecer a integração entre os comerciários e as empresas.
Ao todo, o torneio contará com etapas regionais em nove municípios fluminenses: Teresópolis, Petrópolis (Nogueira), Nova Friburgo, Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti, Três Rios, Barra Mansa e Ramos, na capital. Os campeões de cada etapa disputarão o título estadual na fase final.
Serviço
14ª Copa Sesc de Futsal Masculino – Etapa Teresópolis
Inscrições: até 4 de agosto
Competição: 11, 12, 13 e 16 de agosto
Local: Sesc Teresópolis
Público: trabalhadores, estagiários e jovens aprendizes de empresas do comércio de bens, serviços e turismo, maiores de 18 anos
Inscrições: gratuitas
Exigência: credencial plena do Sesc válida
Etapas regionais
Sesc Teresópolis – Inscrições: 28/7 a 4/8 | Competição: 11, 12, 13 e 16/8.
Sesc Nogueira (Petrópolis) – Inscrições: 1º/8 a 17/8 | Competição: 23/8 a 6/9.
Sesc Nova Friburgo – Inscrições: 4/8 a 21/8 | Competição: 6 e 13/9.
Sesc São Gonçalo – Inscrições: 4/8 a 28/8 | Competição: 5 e 6/9.
Sesc Niterói – Inscrições: 4/8 a 5/9 | Competição: 5 e 12/9.
Sesc Barra Mansa – Inscrições: 4/8 a 9/8 | Competição: 6, 13, 20 e 27/9.
Sesc São João de Meriti – Inscrições: 4/8 a 28/8 | Competição: 13, 20 e 27/9.
Sesc Ramos (Rio de Janeiro) – Inscrições: 28/7 a 4/9 | Competição: 13 e 27/9.
Sesc Três Rios – Inscrições: 4/8 a 4/9 | Competição: 20 e 27/9.
Etapa final
Sesc Nogueira (Petrópolis): 16 e 18/10
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