Engenheiros agrônomos registrados no CREA-RJ atuam em todas as etapas da produção agrícola. A categoria está entre as convidadas para o encontro do Conselho em Teresópolis, no dia 19 de agosto.Jannaina Costa
CREA-RJ promove encontro para ouvir profissionais em Teresópolis
Visita no dia 19 de agosto integra agenda estadual para fortalecer a atuação regional e ampliar o diálogo com engenheiros, agrônomos e geocientistas
Teresópolis recebe encontro sobre inovação e turismo no dia 4 de agosto
Programação gratuita abordará inteligência artificial, Reforma Tributária, gestão, gastronomia e desenvolvimento turístico.
Presidente do Sincomércio Teresópolis recebe Moção de Aplausos em São José do Vale do Rio Preto
Homenagem reconhece atuação de Igor Edelstein no fortalecimento do comércio e reforça parceria com município, que integra a base de representação da entidade
Ancelotti acompanha jogos em Teresópolis e reforça integração com categorias de base da Seleção
Técnico da Seleção Brasileira esteve na Granja Comary para assistir às semifinais da Copa do Brasil Sub-15 e se reuniu com treinadores das equipes de base
Operação do Procon retira ônibus de circulação em Teresópolis
Empresa diz que problemas identificados pelos agentes já foram sanados
Buscas por ônibus para Teresópolis crescem 29% no primeiro semestre de 2026
Cidade aparece entre os dez destinos com maior crescimento no país
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