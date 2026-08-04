Engenheiros agrônomos registrados no CREA-RJ atuam em todas as etapas da produção agrícola. A categoria está entre as convidadas para o encontro do Conselho em Teresópolis, no dia 19 de agosto. - Jannaina Costa

Engenheiros agrônomos registrados no CREA-RJ atuam em todas as etapas da produção agrícola. A categoria está entre as convidadas para o encontro do Conselho em Teresópolis, no dia 19 de agosto.Jannaina Costa

Publicado 04/08/2026 16:04

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro ( CREA-RJ ), autarquia federal responsável por fiscalizar o exercício profissional das áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências no estado, realiza no próximo 19 de agosto, em Teresópolis, uma etapa de um novo projeto voltado à aproximação com os profissionais registrados. A iniciativa, denominada Coordenador Presente, estabelece uma agenda permanente de visitas dos coordenadores regionais às inspetorias do Conselho. O objetivo é ampliar o diálogo com engenheiros, agrônomos, geocientistas, empresas e demais profissionais, ouvindo demandas locais, esclarecendo dúvidas e fortalecendo a atuação institucional em todas as regiões fluminenses. A ação envolve as sete Coordenações Regionais do CREA-RJ — Capital, Baixada Fluminense, Metropolitana Leste, Leste, Norte, Serrana e Sul —, que atendem os profissionais por meio de 32 inspetorias e quatro postos de relacionamento distribuídos pelo estado. Em Teresópolis, a visita integra a programação da Coordenação Regional Serrana e oferecerá aos profissionais a oportunidade de apresentar sugestões, discutir desafios específicos da região e contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados pelo Conselho. Segundo o gerente de Atendimento do CREA-RJ, Ronaldo Kampel, o projeto representa um novo modelo de relacionamento entre o Conselho e os profissionais. "O projeto Coordenador Presente cria uma oportunidade permanente de diálogo, permitindo que as demandas de cada região sejam ouvidas e que possamos construir soluções de forma conjunta", afirma. Além de aproximar o Conselho dos profissionais registrados, a iniciativa busca fortalecer a representatividade das coordenações regionais e ampliar os canais de escuta em todo o estado, tornando a gestão cada vez mais participativa. Os profissionais poderão acompanhar o calendário das visitas pelos https://www.crea-rj.org.br/coordenador-presente/ canais oficiais do CREA-RJ e participar dos encontros promovidos nas inspetorias, levando sugestões, apresentando demandas e contribuindo para o fortalecimento da Engenharia, da Agronomia e das Geociências no Rio de Janeiro.

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