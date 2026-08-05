Seleção Sub-20 participa de amistosos nos dias 9 e 12 de agosto - Rafael RIbeiro / CBF

Seleção Sub-20 participa de amistosos nos dias 9 e 12 de agostoRafael RIbeiro / CBF

Publicado 05/08/2026 17:00

A Seleção Brasileira Sub-20 iniciou, nesta terça-feira (4), a preparação para os amistosos diante da Bolívia, na Granja Comary, em Teresópolis. Sob o comando do técnico Paulo Victor, os 24 atletas convocados realizaram a primeira atividade em campo visando os confrontos marcados para os dias 9 e 12 de agosto.

Os treinamentos começaram com trabalhos físicos e técnicos, marcando o primeiro contato do grupo reunido. A comissão técnica aproveita o período para observar o desempenho dos jogadores e fortalecer o entrosamento da equipe, que tem como principal objetivo a preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2027.

Os dois amistosos serão disputados na Granja Comary, centro de treinamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em Teresópolis. A cidade volta a receber a Seleção de base em um momento importante do ciclo de formação de atletas, reforçando sua tradição como sede de treinamentos das equipes nacionais.

A equipe convocada reúne jogadores que atuam em grandes clubes do futebol brasileiro e também em equipes do exterior. Para o treinador Paulo Victor, os amistosos serão fundamentais para avaliar o grupo e consolidar o modelo de jogo que será levado para a disputa do Sul-Americano, competição classificatória para o Mundial da categoria.

"Esses jogos são muito importantes para o desenvolvimento da equipe. Temos aproveitado cada oportunidade para observar mais jogadores e fazer mudanças de uma partida para outra. A ideia é seguir nesse caminho para que, em janeiro, possamos tomar as melhores decisões e representar o Brasil da melhor forma no Campeonato Sul-Americano."