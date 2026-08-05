Seleção Sub-20 participa de amistosos nos dias 9 e 12 de agostoRafael RIbeiro / CBF

Mais artigos de O Dia
O Dia
A Seleção Brasileira Sub-20 iniciou, nesta terça-feira (4), a preparação para os amistosos diante da Bolívia, na Granja Comary, em Teresópolis. Sob o comando do técnico Paulo Victor, os 24 atletas convocados realizaram a primeira atividade em campo visando os confrontos marcados para os dias 9 e 12 de agosto.
Os treinamentos começaram com trabalhos físicos e técnicos, marcando o primeiro contato do grupo reunido. A comissão técnica aproveita o período para observar o desempenho dos jogadores e fortalecer o entrosamento da equipe, que tem como principal objetivo a preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2027.
Os dois amistosos serão disputados na Granja Comary, centro de treinamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em Teresópolis. A cidade volta a receber a Seleção de base em um momento importante do ciclo de formação de atletas, reforçando sua tradição como sede de treinamentos das equipes nacionais.
A equipe convocada reúne jogadores que atuam em grandes clubes do futebol brasileiro e também em equipes do exterior. Para o treinador Paulo Victor, os amistosos serão fundamentais para avaliar o grupo e consolidar o modelo de jogo que será levado para a disputa do Sul-Americano, competição classificatória para o Mundial da categoria.
"Esses jogos são muito importantes para o desenvolvimento da equipe. Temos aproveitado cada oportunidade para observar mais jogadores e fazer mudanças de uma partida para outra. A ideia é seguir nesse caminho para que, em janeiro, possamos tomar as melhores decisões e representar o Brasil da melhor forma no Campeonato Sul-Americano."
O primeiro duelo entre Brasil e Bolívia está marcado para o dia 9 de agosto. O segundo confronto acontece em 12 de agosto, ambos na Granja Comary, em Teresópolis. As partidas serão fechadas ao público, que poderá acompanhar os jogos pela CBF TV.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.