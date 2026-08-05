Seleção Sub-20 participa de amistosos nos dias 9 e 12 de agostoRafael RIbeiro / CBF
A equipe convocada reúne jogadores que atuam em grandes clubes do futebol brasileiro e também em equipes do exterior. Para o treinador Paulo Victor, os amistosos serão fundamentais para avaliar o grupo e consolidar o modelo de jogo que será levado para a disputa do Sul-Americano, competição classificatória para o Mundial da categoria.
TCE-RJ suspende licitação milionária da Prefeitura de Teresópolis
Decisão cautelar é desdobramento de cobrança feita em julho e paralisa pregão de mais de R$ 25 milhões até nova análise do Tribunal
Seleção Sub-20 inicia preparação em Teresópolis para amistosos
Equipe brasileira treina na Granja Comary antes dos duelos contra a Bolívia, que integram a preparação para o Sul-Americano Sub-20
CREA-RJ promove encontro para ouvir profissionais em Teresópolis
Visita no dia 19 de agosto integra agenda estadual para fortalecer a atuação regional e ampliar o diálogo com engenheiros, agrônomos e geocientistas
Sesc Teresópolis abre inscrições para Copa de Futsal dos comerciários
Equipes de trabalhadores do comércio podem se inscrever até 4 de agosto; fase regional será disputada de 11 a 16
Teresópolis recebe encontro sobre inovação e turismo no dia 4 de agosto
Programação gratuita abordará inteligência artificial, Reforma Tributária, gestão, gastronomia e desenvolvimento turístico.
Presidente do Sincomércio Teresópolis recebe Moção de Aplausos em São José do Vale do Rio Preto
Homenagem reconhece atuação de Igor Edelstein no fortalecimento do comércio e reforça parceria com município, que integra a base de representação da entidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.