Local não possuía cadastro junto ao órgão para exercer a atividadeDetran RJ
Segundo o Detran-RJ, o local não possuía cadastro junto ao órgão para exercer a atividade. A fiscalização também constatou que as peças comercializadas não apresentavam as etiquetas obrigatórias de rastreabilidade, mecanismo utilizado para identificar a origem dos componentes.
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