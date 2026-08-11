Local não possuía cadastro junto ao órgão para exercer a atividadeDetran RJ

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Jannaina Costa
Uma operação do Detran-RJ interditou nesta terça-feira (11) um ferro-velho e uma loja de autopeças que funcionavam de forma irregular em Teresópolis. A fiscalização ocorreu na Rodovia BR-116, na altura do km 75, no bairro Colônia Alpina, após uma denúncia anônima.
Durante a ação, agentes encontraram, em um terreno próximo ao estabelecimento, peças que pertenciam a dois veículos com registro de roubo. Entre os materiais estavam o capô de um Fiat Palio, roubado em Teresópolis em 2021, e o motor de um Ford Fusion, roubado em Duque de Caxias em 2025.
O proprietário do estabelecimento foi encaminhado à 110ª Delegacia de Polícia, em Teresópolis, onde prestou depoimento sob suspeita de receptação. Ele terá prazo de 30 dias para apresentar as notas fiscais que comprovem a origem regular das peças encontradas. Caso a procedência não seja comprovada, o material poderá ser apreendido.
Estabelecimento não tinha cadastro no Detran
Segundo o Detran-RJ, o local não possuía cadastro junto ao órgão para exercer a atividade. A fiscalização também constatou que as peças comercializadas não apresentavam as etiquetas obrigatórias de rastreabilidade, mecanismo utilizado para identificar a origem dos componentes.
A operação fez parte da Operação Desmonte, que fiscaliza estabelecimentos que trabalham com desmontagem de veículos, sucatas e comercialização de peças automotivas.
Além do Detran-RJ, participaram da ação equipes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Técnicos do Inea identificaram ainda um possível risco de contaminação do solo no local, enquanto agentes da Polícia Civil realizaram perícia no estabelecimento.

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