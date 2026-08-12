Crime aconteceu por volta das 20h desta terça-feira (11)Câmeras de Segurança

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Jannaina Costa
Um jovem de 24 anos identificado como Yuri foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (11), na Rua Paraná, no bairro Beira Linha, em Teresópolis. O crime aconteceu por volta das 20h.

Segundo mostram as imagens de uma câmera de segurança instaladas no local, dois homens chegaram ao em uma motocicleta e efetuaram os disparos contra a vítima, que morreu no local. 

Durante o ataque, moradores e pedestres correram para se proteger. Um jovem chegou a ser perseguido pelos criminosos por cerca de 300 metros. Tiros também atingiram uma casa, veículos estacionados e uma parede, danificando tubulações de água e a rede elétrica.

Após os disparos, os dois suspeitos fugiram na mesma motocicleta. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área.

Até o momento, não há atualizações sobre a evolução na investigação, tais como motivação e autoria do crime, segundo informações da Polícia Civil e da Polícia Militar. 
Vítima foi identificada como Yuri, de 24 anos - Reprodução redes sociais
Vítima foi identificada como Yuri, de 24 anosReprodução redes sociais

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Vítima foi identificada como Yuri, de 24 anos
Crime aconteceu por volta das 20h desta terça-feira (11)
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