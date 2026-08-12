Crime aconteceu por volta das 20h desta terça-feira (11)Câmeras de Segurança
Segundo mostram as imagens de uma câmera de segurança instaladas no local, dois homens chegaram ao em uma motocicleta e efetuaram os disparos contra a vítima, que morreu no local.
Durante o ataque, moradores e pedestres correram para se proteger. Um jovem chegou a ser perseguido pelos criminosos por cerca de 300 metros. Tiros também atingiram uma casa, veículos estacionados e uma parede, danificando tubulações de água e a rede elétrica.
Após os disparos, os dois suspeitos fugiram na mesma motocicleta. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área.
Até o momento, não há atualizações sobre a evolução na investigação, tais como motivação e autoria do crime, segundo informações da Polícia Civil e da Polícia Militar.
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