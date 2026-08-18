Programa da Faetec oferece oportunidades em 21 municípios do estado - Divulgação / Faetec

Programa da Faetec oferece oportunidades em 21 municípios do estadoDivulgação / Faetec

Publicado 18/08/2026 17:34

Rio - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abriu 414 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional para mulheres a partir de 16 anos em situação de vulnerabilidade social. O programa oferece auxílio-alimentação diário de R$ 5 e duas passagens de ônibus municipal.

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As vagas fazem parte do programa Mulheres Mil e incluem cursos como cuidador infantil, cuidador de idoso, assistente de logística, assistente de recursos humanos, recepcionista, assistente escolar, operador de computador e língua brasileira de sinais (libras) – básica.

A capacitação será realizada nas unidades de Batan, Japeri, Seropédica, Saracuruna, Itaguaí, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, Silva Jardim, Teresópolis, Nova Friburgo, Paty do Alferes, Mendes, Miguel Pereira, Paraty, Muriqui, Pinheiral, Pendotiba, Niterói, São Vicente, Araruama e Vassouras.

Para se inscrever, os candidatos devem comparecer com identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de escolaridade compatível com o curso escolhido nas unidades contempladas da Faetec até o dia 28.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna