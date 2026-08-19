Polícia Federal apura uso de documentos falsos para residência de estrangeirosReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
Segundo a PF, a investigação apura a atuação de despachantes e recrutadores que auxiliariam estrangeiros, principalmente angolanos e chineses, na apresentação de pedidos de autorização de residência. Os procedimentos, de acordo com os investigadores, seriam instruídos com documentos falsos, principalmente declarações de união estável.
Os mandados são cumpridos em imóveis localizados nos bairros da Tijuca, Maracanã e Ilha do Governador, na Zona Norte, e Laranjeiras, na Zona Sul. A operação busca reunir novos elementos para esclarecer a atuação dos investigados e identificar outros possíveis envolvidos.
Ainda de acordo com a Polícia Federal, parte dos investigados atuaria nesse tipo de procedimento desde pelo menos 2019, quando teriam começado a protocolar expedientes com indícios de irregularidades nos setores de migração da própria corporação.
Os investigados podem responder pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa, além de outros delitos que eventualmente sejam identificados durante o avanço das investigações.
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