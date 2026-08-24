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Carro cai em canal após colisão no Jardim Botânico
Três mulheres, de aproximadamente 25 anos, ficaram feridas
Rio - Um carro caiu em um canal na Avenida Lineu de Paula Machado, no Jardim Botânico, na Zona Sul, na madrugada desta segunda-feira (24), após colidir com outro veículo. O acidente aconteceu por volta das 3h, na altura da Rua Batista da Costa.
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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três mulheres, de aproximadamente 25 anos, ficaram feridas no acidente e foram encaminhadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul. A reportagem tenta obter detalhes sobre o estado de saúde delas.
O Centro de Operações Rio informou que uma faixa da via ficou ocupada após o acidente. O trânsito ficou intenso no trecho. Bombeiros, CET-Rio e PM atuaram no local.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três mulheres, de aproximadamente 25 anos, ficaram feridas no acidente e foram encaminhadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul. A reportagem tenta obter detalhes sobre o estado de saúde delas.
O Centro de Operações Rio informou que uma faixa da via ficou ocupada após o acidente. O trânsito ficou intenso no trecho. Bombeiros, CET-Rio e PM atuaram no local.
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