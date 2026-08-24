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Carro cai em canal após colisão no Jardim Botânico
Rio de Janeiro

Carro cai em canal após colisão no Jardim Botânico

Três mulheres, de aproximadamente 25 anos, ficaram feridas

A
Alexia Gomes
Acidente aconteceu por volta das 3h, na altura da Rua Batista da Costa
Acidente aconteceu por volta das 3h, na altura da Rua Batista da Costa
Acidente aconteceu por volta das 3h, na altura da Rua Batista da Costa
Acidente aconteceu por volta das 3h, na altura da Rua Batista da Costa
Acidente aconteceu por volta das 3h, na altura da Rua Batista da Costa
Acidente aconteceu por volta das 3h, na altura da Rua Batista da Costa
Acidente aconteceu por volta das 3h, na altura da Rua Batista da Costa
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Rio - Um carro caiu em um canal na Avenida Lineu de Paula Machado, no Jardim Botânico, na Zona Sul, na madrugada desta segunda-feira (24), após colidir com outro veículo. O acidente aconteceu por volta das 3h, na altura da Rua Batista da Costa.
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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três mulheres, de aproximadamente 25 anos, ficaram feridas no acidente e foram encaminhadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul. A reportagem tenta obter detalhes sobre o estado de saúde delas.

O Centro de Operações Rio informou que uma faixa da via ficou ocupada após o acidente. O trânsito ficou intenso no trecho. Bombeiros, CET-Rio e PM atuaram no local.

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