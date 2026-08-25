Publicado 25/08/2026 00:00

Acusado sem prova de furtar uma bicicleta que era da própria irmã, Cláudio foi espancado até a morte em Copacabana. Um dos presos compareceu à delegacia pedalando o veículo da vítima. O suposto ladrão foi morto covardemente pelo tribunal da rua e, ao que tudo indica, roubado por quem o acusou.

Sequestrada, acorrentada e sedada pelo ex-companheiro, a mulher que passou cinco dias em cativeiro em Águas Lindas, Goiás, havia pedido medidas protetivas que o Judiciário indeferiu. Está só está viva porque a PM chegou a tempo, não porque o sistema funcionou.