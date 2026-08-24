Acidente provocou caos no trânsito de Niterói - Reprodução/Redes sociais

Acidente provocou caos no trânsito de NiteróiReprodução/Redes sociais

Publicado 24/08/2026 22:05 | Atualizado 24/08/2026 22:10



Rio - Um acidente envolvendo uma van e um ônibus da Viação Fagundes deixou seis pessoas feridas no fim da tarde desta segunda-feira (24), no Centro de Niterói , na Região Metropolitana. A colisão ocorreu na altura do cruzamento da Rua Saldanha Marinho com a Avenida Visconde do Rio Branco, nas proximidades do Terminal João Goulart.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 17h05 para atender a ocorrência. As seis vítimas estavam na van. Cinco delas sofreram ferimentos considerados leves e uma apresentou quadro moderado, segundo a corporação. Todas foram levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no bairro Fonseca. Não há informações do estado de saúde das vítimas.



Informações preliminares apontam que a van, que fazia o transporte de pacientes vindos de São Pedro da Aldeia, teria entrado no cruzamento sem respeitar a sinalização de parada. Neste momento, ela foi atingida pelo coletivo, que deixava o Terminal João Goulart. Após o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou. Nenhum dos passageiros do ônibus nem o condutor do coletivo se feriram.



Agentes da NitTrans e policiais militares estiveram no local para orientar o trânsito e auxiliar no atendimento da ocorrência. O acidente provocou congestionamentos na região durante o horário de pico. As causas da colisão ainda serão investigadas.

A reportagem de O DIA tenta contato com a viação Fagundes. O espaço segue aberto para manifestações.