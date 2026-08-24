Rio - Um acidente de carro, seguido de capotamento, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura da estação do metrô de Irajá, na Zona Norte do Rio, deixou um idoso ferido por volta das 15h20 desta segunda-feira (24). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem, de 64 anos, sofreu ferimentos leves e recusou atendimento médico.
Devido à ocorrência, uma faixa da avenida ficou ocupada, provocando retenções no trânsito. A Guarda Municipal também foi acionada para auxiliar os motoristas no trecho.
Os veículos envolvidos no acidente já foram removidos, e o trânsito voltou a fluir gradativamente, apesar do movimento intenso característico do horário de pico, no fim da tarde.
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