Pistola calibre 9mm e material entorpecente foram apreendidos durante a ação na Gardênia Azul - Divulgação PMRJ

Pistola calibre 9mm e material entorpecente foram apreendidos durante a ação na Gardênia AzulDivulgação PMRJ

Publicado 24/08/2026 17:22 | Atualizado 24/08/2026 17:58

Rio - A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes e prendeu uma mulher, nesta segunda-feira (24), durante uma ação na comunidade da Gardênia Azul, na Zona Sudoeste. A ocorrência começou após policiais serem alvo de disparos de arma de fogo durante patrulhamento na Rua Bom Pastor.

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Segundo a Polícia Militar, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) revidaram e, durante as buscas pela região, localizaram um adolescente, de 16 anos, ferido por um disparo na perna. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm. O jovem foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.



Na sequência, outra equipe abordou duas pessoas que saíam de um beco em atitude suspeita com uma bolsa. Na revista, os agentes apreenderam entorpecentes. Sabrina Oliveira de Paiva, 24, foi presa em flagrante, enquanto a jovem de 17 anos foi apreendida por se tratar de uma adolescente.



A ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado. Segundo a Polícia Militar, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) revidaram e, durante as buscas pela região, localizaram um adolescente, de 16 anos, ferido por um disparo na perna. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm. O jovem foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.Na sequência, outra equipe abordou duas pessoas que saíam de um beco em atitude suspeita com uma bolsa. Na revista, os agentes apreenderam entorpecentes. Sabrina Oliveira de Paiva, 24, foi presa em flagrante, enquanto a jovem de 17 anos foi apreendida por se tratar de uma adolescente.A ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.

Gardênia Azul



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A ação dos bandidos foi realizada em represália à uma atuação de policiais militares que prenderam uma mulher e apreendeu um adolescente na região por tráfego de drogas. No dia seguinte, os agentes reforçaram o patrulhamento na região. A Gardênia Azul tem sido um dos palcos de uma guerra por controle territorial entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos há cerca de um mês. No mês de julho, criminosos incendiaram pneus e sequestraram três ônibus para bloquear vias da localidade.PublicidadeA ação dos bandidos foi realizada em represália à uma atuação de policiais militares que prenderam uma mulher e apreendeu um adolescente na região por tráfego de drogas. No dia seguinte, os agentes reforçaram o patrulhamento na região.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos envolvidos. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral