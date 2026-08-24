Pistola calibre 9mm e material entorpecente foram apreendidos durante a ação na Gardênia AzulDivulgação PMRJ
Segundo a Polícia Militar, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) revidaram e, durante as buscas pela região, localizaram um adolescente, de 16 anos, ferido por um disparo na perna. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm. O jovem foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.
Na sequência, outra equipe abordou duas pessoas que saíam de um beco em atitude suspeita com uma bolsa. Na revista, os agentes apreenderam entorpecentes. Sabrina Oliveira de Paiva, 24, foi presa em flagrante, enquanto a jovem de 17 anos foi apreendida por se tratar de uma adolescente.
A ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.
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A ação dos bandidos foi realizada em represália à uma atuação de policiais militares que prenderam uma mulher e apreendeu um adolescente na região por tráfego de drogas. No dia seguinte, os agentes reforçaram o patrulhamento na região.
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