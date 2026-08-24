Homem é preso após manter a ex-companheira em cárcere privado e estuprá-la - Divulgação PCRJ

Homem é preso após manter a ex-companheira em cárcere privado e estuprá-la Divulgação PCRJ

Publicado 24/08/2026 15:40

Rio - A Polícia Civil pendeu um homem em flagrante neste domingo (23) após ele manter a ex-companheira em cárcere privado, agredi-la e estuprá-la em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima relatou aos agentes que foi ameaçada e levada contra a vontade para um motel, onde permaneceu da noite de sábado até as 3h de domingo, sendo impedida de sair. Ela conseguiu fugir e procurou a delegacia.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi à 58ª DP (Posse) após conseguir escapar e contou aos agentes que havia sido agredida, ameaçada e estuprada pelo ex-companheiro. Ela foi encaminhada para exame de corpo de delito, que constatou as lesões.



Ainda conforme o relato da mulher, os dois haviam se encontrado em um local público quando o homem teria iniciado as ameaças e agressões. Na sequência, ele a levou contra a vontade para um motel, onde teria mantido a vítima em cárcere privado.



Durante as investigações, os policiais também identificaram uma tentativa do suspeito de impedir a denúncia. Segundo a corporação, ele enviou uma mensagem a uma familiar da vítima pedindo que ela convencesse a mulher a não registrar a ocorrência.



Após trabalhos de inteligência e monitoramento, os agentes localizaram o homem na região da Posse. Ele foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de ameaça, lesão corporal, cárcere privado e estupro, no contexto da Lei Maria da Penha.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral