Suspeito pulou muro de uma escola e tentou fugir de operação vestido de merendeiro - Reprodução / PMERJ

Suspeito pulou muro de uma escola e tentou fugir de operação vestido de merendeiroReprodução / PMERJ

Publicado 24/08/2026 09:19

Rio - Um homem, identificado como Emanoel Ricardo Silva Ferreira, foi preso após pular o muro de uma escola e se vestir de merendeiro para tentar fugir de uma operação da Polícia Militar na comunidade do Pombo Sem Asa, Zona Sudoeste . Outros quatro suspeitos também acabaram detidos na ação, que abrangeu a Cascatinha.

Suspeito pulou muro de uma escola e tentou fugir de operação vestido de merendeiro Reprodução / PMERJ

O suspeito de envolvimento com o tráfico tentou fugir da operação pulando o muro da Escola Municipal Frei Gaspar, na Estrada dos Bandeirantes. Ele acabou sendo localizado e preso dentro da unidade de ensino, onde tentava se disfarçar de merendeiro. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Emanoel Ricardo Silva. O espaço permanece aberto para manifestação.

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação informou que "a Polícia Militar foi acionada imediatamente, localizou e prendeu o homem antes do horário de início das aulas". As atividades foram transferidas para uma unidade próxima, a Escola Municipal Teófilo Moreira.

Operação

Durante um patrulhamento tático no interior das comunidades, os agentes se depararam com homens armados. Segundo o comando do 31º BPM (Recreio), houve confronto e, após a troca de tiros, cinco suspeitos terminaram presos.

Policiais apreenderam dois fuzis, três pistolas, granadas, munições, drogas e outros materiais Divulgação / PMERJ

Com o grupo, os policiais apreenderam dois fuzis, três pistolas, duas granadas, carregadores, rádios comunicadores, munições, material entorpecente e roupas camufladas. A operação segue em andamento.

Conflitos na região

A região vive uma disputa territorial entre milicianos, traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro. A área, que por anos foi dominada por grupos de milícia, que mantinham o controle da região por meio da exploração de serviços clandestinos, passou a ser alvo da expansão das facções.



Além da disputa entre facções rivais, características geográficas e urbanas fizeram de Vargem Grande e Vargem Pequena áreas estratégicas para o crime organizado.

Localizadas entre Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá e Campo Grande, as regiões têm extensas áreas de mata e passaram por forte expansão imobiliária, fatores que favorecem a circulação de criminosos, a criação de bases e a exploração de atividades ilegais.