Rio - Um homem, identificado como Emanoel Ricardo Silva Ferreira, foi preso após pular o muro de uma escola e se vestir de merendeiro para tentar fugir de uma operação da Polícia Militar na comunidade do Pombo Sem Asa, Zona Sudoeste. Outros quatro suspeitos também acabaram detidos na ação, que abrangeu a Cascatinha.
O suspeito de envolvimento com o tráfico tentou fugir da operação pulando o muro da Escola Municipal Frei Gaspar, na Estrada dos Bandeirantes. Ele acabou sendo localizado e preso dentro da unidade de ensino, onde tentava se disfarçar de merendeiro. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Emanoel Ricardo Silva. O espaço permanece aberto para manifestação.
Procurada, a Secretaria Municipal de Educação informou que "a Polícia Militar foi acionada imediatamente, localizou e prendeu o homem antes do horário de início das aulas". As atividades foram transferidas para uma unidade próxima, a Escola Municipal Teófilo Moreira.
Operação
Durante um patrulhamento tático no interior das comunidades, os agentes se depararam com homens armados. Segundo o comando do 31º BPM (Recreio), houve confronto e, após a troca de tiros, cinco suspeitos terminaram presos.
Com o grupo, os policiais apreenderam dois fuzis, três pistolas, duas granadas, carregadores, rádios comunicadores, munições, material entorpecente e roupas camufladas. A operação segue em andamento.
Conflitos na região
A região vive uma disputa territorial entre milicianos, traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro. A área, que por anos foi dominada por grupos de milícia, que mantinham o controle da região por meio da exploração de serviços clandestinos, passou a ser alvo da expansão das facções.
Além da disputa entre facções rivais, características geográficas e urbanas fizeram de Vargem Grande e Vargem Pequena áreas estratégicas para o crime organizado.
Localizadas entre Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá e Campo Grande, as regiões têm extensas áreas de mata e passaram por forte expansão imobiliária, fatores que favorecem a circulação de criminosos, a criação de bases e a exploração de atividades ilegais.
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